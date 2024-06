La presidentessa Sedda: «Ogogliosa ed emozionata» 

Gavoi. A pochi giorni dall’elezione alla presidenza del Taloro Gavoi, Manuela Sedda, 43 anni, da dieci dirigente nella società sportiva, è felice. «Ho vissuto la nomina con un misto di orgoglio ed emozione», sottolinea. Ora è pronta a iniziare un lungo percorso insieme al nuovo consiglio direttivo composto dai vicepresidenti Sergio Murdeu e Michele Lavra, dal presidente uscente ora segretario Mathias Urru, dal cassiere Daniele Lavra e dal responsabile del settore giovanile Mattia Busia.

Per Sedda, entrata a far parte della storia sportiva locale (dal 1958 a oggi mai nessuna donna aveva ricoperto un ruolo simile), c’è la volontà di ripagare la fiducia con un lavoro che parta dal settore giovanile per costruire il prossimo campionato. Il 25esimo di permanenza ininterrotta in Eccellenza. «La mia sarà un’azione condivisa con tutta la dirigenza. Partiremo certamente dalla valorizzazione dei giovani, puntando a implementare un vivaio che conta circa 130 ragazzi e rinnovando la collaborazione che ci lega alla Cagliari Calcio Academy. Un volano per le nostre risorse».

Ma lo sguardo è già proiettato sulla prossima stagione: «Dopo i saluti di mister Massimiliano Mura, che proseguirà il suo percorso nella Lanteri, abbiamo individuato un giovane ed emergente tecnico che darà certamente il massimo per i nostri colori. A giorni ne ufficializzeremo il nome. Gran parte della rosa sarà confermata, e in contemporanea ci saranno dei nuovi innesti. Il Comune con associazioni, imprese e il grande azionariato sociale sono supporter speciali. Se da 25 anni il nostro piccolo paese riesce a mantenere la categoria è grazie al loro sostegno e agli sforzi della dirigenza. I sacrifici sono tanti, le soddisfazioni pure».

