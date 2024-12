La presidente Todde riunisce il tavolo del Campo largo 

In vista delle elezioni amministrative di primavera la presidente della Regione, la nuorese Alessandra Todde, prende l’iniziativa e convoca in città per la prima volta il tavolo del centrosinistra modello “Campo largo”. Ieri pomeriggio l’incontro all’ExMè, primo passo per comporre alleanze e definire il programma, concordare un metodo per la scelta del sindaco.

Sono stati invitati tutti i gruppi della coalizione che governa in Regione, a iniziare naturalmente da M5S, partito della presidente, e dal Pd, come pure le liste civiche che si collocano nel centrosinistra, ad esempio “Progetto per Nuoro” con la guida di Lisetta Bidoni. Fuori tutte le altre formazioni civiche, come quella che fa capo all’ex sindaco Andrea Soddu.

I rappresentanti del cosiddetto Campo largo si confrontano per la prima volta in città, anche alla ricerca del candidato sindaco. C’è chi vorrebbe fosse scelto con le primarie, chi ha altre opzioni. Negli ultimi tempi è circolato il nome del parlamentare Emiliano Fenu, esponente del M5S. Nello scacchiere regionale il Movimento, che non esprime altri sindaci nelle maggiori città sarde, potrebbe rivendicare la candidatura al massimo scranno in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA