La presidente dell’Avis Patrizia Utzeri ottiene “La patata d’oro” 

Patrizia Utzeri, 43 anni, sposata con tre figli, presidente dell’Avis comunale, è delle personalità illustri di Monastir premiata con l’imprenditore del pane Luciano Coccodi con “La patata d’oro”, il riconoscimento voluto dal Comune per i suoi cittadini illustri. Per Coccodi (assente ma rappresentato dalla figlia, premiato per i meriti imprenditoriali) e Utzeri, che ha centrato il bersaglio della “patata d’oro” per suo impegno sociale, la passerella nell’Aula consiliare per la consegna del premio è stata carica di significati. «Siamo riconoscenti verso la nostra sindaca Luisa Murru, per il supporto e la vicinanza, e al vice sindaco Luca Lampis», commenta la presidente dell’Avis comunale.

Particolarmente significativa la stretta di mano tra la presidente dell’Avis e il vicesindaco Lampis: affetto da talassemia. «Da lui riceviamo affetto e disponibilità, sia in veste di amministratore sia in veste di chi vive in prima persona l’importanza delle donazioni di sangue», rimarca Utzeri, fiera del riconoscimento. «Ci riempie d’orgoglio: parlo al plurale perché l’Avis comunale sono io, presidente, e tutti i miei collaboratori e volontari senza dei quali non sarei mai riuscita a portare avanti la nostra missione solidale», dice soddisfatta Utzeri, che nel 2012 è stata la fondatrice dell’associazione che oggi arruola 270 donatori. «Quando nel gennaio del 2012 ci siamo costituiti, non a caso abbiamo deciso di chiamare la nostra associazione Avis comunale Monastir e non semplicemente Avis Monastir: non è un dettaglio di poco conto ma una scelta chiara che esprime la volontà di appartenere alla nostra comunità, affinché l’associazione non rappresentasse solo un “affar nostro” ma diventasse una missione di tutti e orgoglio per il nostro paese. Per essere volontario non bastano due mani che lavorano ma serve altruismo, bontà d’animo, capacità di dare senza riserva e senza aspettarsi nulla in cambio».

