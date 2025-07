La presentazione il 5 agosto a Tharros  

Sull’affascinante sfondo delle rovine di Tharros la presentazione del nuovo Cagliari di Fabio Pisacane. L’appuntamento è per martedì 5 agosto tra le vestigia millenarie, appunto, dell’antica città romana.

L’evento inizierà alle 20, con un momento dedicato ai più piccoli. È prevista, infatti, la consegna dei kit ai giovanissimi atleti della Cagliari Football Academy, per poi proseguire alle 21 con il momento più atteso. Sul palco saliranno tutti i rossoblù guidati dall’allenatore insieme allo staff tecnico. Ci saranno il capitano Pavoletti, il suo vice Deiola e via via tutti gli altri, compresi gli ultimi arrivati.

«Sarà un grande appuntamento», sottolinea il direttore generale Stefano Melis. «Un momento così importante come la presentazione ufficiale della nuova stagione in una cornice dal fascino senza eguali come Tharros è qualcosa di magico che, come sardi, abbiamo l’onore e il privilegio di poter vivere. Sarà bello poi», tiene a precisare il dg, «abbracciare i nostri tifosi ancora una volta per ricevere da loro il sostegno fondamentale verso i primi impegni ufficiali».

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per assicurarsi un posto, il Cagliari consiglia la prenotazione su Evenbrite. A condurre la serata sarà la giornalista Valentina Caruso.

