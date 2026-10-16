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Calcio a 5.
17 ottobre 2026 alle 00:12

La Prendas Cup riporta la Nazionale in Sardegna 

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Sono passati quasi 16 anni dall’ultima volta che la Nazionale di calcio a 5 ha fatto tappa in Sardegna: era gennaio 2011, doppia amichevole a Quartu e Carb onia contro la Serbia. Ora l’Italia torna nell’Isola, con la selezione Under 19, per la prima edizione dell’Ediline Prendas Cup: un torneo che vedrà un doppio impegno contro i pari età della Slovenia in programma martedì 15 dicembre alle 21 e mercoledì 16 alle 13 al PalaCus di Sa Duchessa a Cagliari.

Un appuntamento di rilievo con il calcio a 5 internazionale, organizzato dall’associazione Quinto Uomo – Futsal in Sardegna, che non si esaurirà soltanto con le due partite. Le nazionali di Italia e Slovenia saranno nell’Isola da domenica 13 dicembre e svolgeranno, nei due giorni successivi, degli allenamenti a porte aperte alla presenza di diverse scuole dell’Hinterland, in uno dei tanti momenti di avvicinamento tra i giovani e il calcio a 5. In via di definizione altre iniziative: fra i possibili ospiti anche il commissario tecnico della Nazionale maggiore, Salvo Samperi.

Per l’Italia U19 del ct Vanni Pedrini a Cagliari sarà un test in vista del Main Round degli Europei di categoria, in programma da fine marzo 2027. E, soprattutto, sarà un’occasione per promuovere il calcio a 5 in Sardegna, con ingresso gratuito alle partite. (r. sp.)

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