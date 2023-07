La premier tira dritto: «Sto facendo il mio meglio per il Paese»  

Giorgia Meloni è ottimista. E convinta di star facendo «del suo meglio», anche grazie ai «risultati» che contrappone alle critiche,e va avanti. Senza cambiare passo o direzione. Lo dice in un'intervista a Fox News, ultima traccia della sua visita alla Casa Bianca. E lo conferma il suo governo, che tira dritto sul reddito di cittadinanza, rimodulato profondamente, come promesso un anno fa in campagna elettorale. Il più tranchant è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di FdI, quando dice: «Noi non torniamo indietro».

Resta in stand by il salario minimo legale, che appare congelato fino a settembre. Segno evidente che non decolla ancora l'idea di un confronto con le opposizioni per discutere della proposta di un contributo di almeno 9 euro l'ora a chi non ha un lavoro, la nuova battaglia delle minoranze unite. Una telefonata per un incontro a Palazzo Chigi non risulta nemmeno a Carlo Calenda, sebbene apprezzato da Meloni per l'appello «molto garbato» che il leader di Azione le aveva rivolto. A nove mesi dalla nascita del governo, la presidente del Consiglio sembra non voler perder tempo e spiega la sua strategia: «Faccio quello che ritengo giusto per il mio paese, per gli interessi del mio paese». E cita i numeri dell'Italia oggi, come esempio: «Cresciamo più di altre economie europee, abbiamo i più alti tassi di occupazione, occupazione stabile e occupazione femminile. Le cose stanno andando bene». «La gente crede che le cose possano cambiare, possano andare meglio e quindi fa di più. E questo è quello che secondo me può fare la differenza». «La prima cosa che ho detto alle aziende italiane è che non le avremmo disturbate. Meloni cita il messaggio agli imprenditori: «Vogliamo che crediate che possiamo fare meglio e non avrete uno Stato che crea problemi. Avrete istituzioni in grado di lavorare con voi. Questo non significa che non abbiamo regole. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione».

