La premier: restiamo per tutto il mandato  e ci saranno le riforme 

Dalla prossima settimana Palazzo Chigi e il Mef entreranno nel vivo della ricognizione sui desiderata dei vari ministeri per la manovra. Poi servirà una sintesi politica sulle misure da inserire nella legge di bilancio, compatibilmente con le risorse. Il quadro sarà più chiaro quando, a fine settembre, il Governo varerà il Documento di economia e finanza.

Si profila una situazione ricorrente a ogni inizio autunno: le richieste dei ministeri eccedono le disponibilità. E anche per questo Giorgia Meloni predica prudenza sul dossier e rilancia sui prossimi obiettivi, «a partire da giustizia e riforma costituzionale, che considero la madre di tutte le riforme per dare maggiore stabilità, autorevolezza e velocità alle nostre istituzioni».

La premier non cita l'autonomia differenziata, mentre il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ricorda che «non è un impegno della Lega, ma di tutta la coalizione».

Meloni oggi dovrebbe lasciare la Puglia, probabilmente per tornare a Roma: non sembra prevista un'appendice di vacanza altrove. Lunedì ritroverà la sua squadra in Consiglio dei ministri, dopo un paio di settimane in cui non sono mancate polemiche e frizioni anche nel centrodestra, dalla tassa sugli extraprofitti delle banche alla gestione dei migranti, fino al caso del controverso libro del generale Roberto Vannacci. I prossimi mesi si annunciano tutt'altro che semplici e per gli obiettivi della leader di FdI sarà cruciale la compattezza della maggioranza.

«Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura, cinque anni», ha chiarito, sostenendo che lei e la sua squadra sentono «più di altri l'onere di alcune scelte e l'aspettativa che gli italiani nutrono nei nostri confronti» e assicura di non volerli deludere. La presidente del Consiglio ha poi rivendicato di aver smentito le «menzogne» della sinistra: il quadro macroeconomico è «positivo» ma «impone di fare ancora di più e meglio, per consolidare e rafforzare la tendenza».

