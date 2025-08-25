La premier prepara  il rientro dalle ferie, Ucraina in primo piano 

Le trattative internazionali per una soluzione del conflitto in Ucraina e i negoziati interni al centrodestra per definire i candidati alle Regionali. Sono i dossier in cima alla lista delle questioni che attendono Giorgia Meloni al rientro a Roma dopo un periodo di vacanza - prima in Grecia, a Rodi, e poi fino a ieri in Puglia - interrotto dalla missione a Washington dopo Ferragosto.

Una decina di giorni dopo quel vertice alla Casa Bianca con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e gli alleati europei, la premier attende le evoluzioni del complicato processo di pace e dei negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev. Uno scenario incerto, alla luce del quale Meloni ha deciso di annullare il viaggio nell'Indo-Pacifico che l'avrebbe tenuta lontano da Roma da sabato per una decina di giorni per le visite in Bangladesh, a Singapore, in Corea del Sud (Paese al centro nelle ultime ore degli attacchi di Trump, che ha parlato di «una purga o una rivoluzione»), in Vietnam e in Giappone, a Osaka per Expo 2025 e a Tokyo.

Le crisi internazionali, non solo quella in Ucraina ma anche quella a Gaza, dovrebbero essere fra i temi che la presidente del Consiglio toccherà nella sua prima apparizione pubblica dopo la pausa estiva, domani al Meeting di Rimini. Il giorno dopo presiederà il Consiglio dei ministri: all'ordine del giorno dovrebbero esserci solo provvedimenti in scadenza e il via libera alla riforma del ministero degli Esteri, ma potrebbe essere l'occasione per un confronto dopo settimane in cui non sono mancate polemiche e tensioni. Da ultimo per l'irritazione manifestata dall'Eliseo con Palazzo Chigi e Farnesina dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini su Emmanuel Macron.

Tra le situazioni delicate da gestire per la premier, anche quella del ministro della Salute, Orazio Schillaci (che al Meeting era atteso in presenza ma ha inviato solo un videomessaggio), finito sotto attacco da parte di FdI e Lega per la revoca delle nomine del gruppo tecnico consultivo sui vaccini.

