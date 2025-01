La premier Meloni: orgoglio italiano 

La politica e lo sport celebrano la vittoria di Melbourne dell’azzurro, con la nota stonatissima della tedesca Bild che parla di successo e doping.

“Un grande Jannik #Sinner trionfa agli #AusOpen 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarés personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato su X la vittoria di Sinner agli Australian Open.

“Il punto più bello, mentre bacia per la seconda volta consecutiva il trofeo degli Australian Open? No! L'immagine della vittoria è tutta in questo gesto, l’abbraccio a fine partita tra Sinner e Zverev, la sensibilità della persona, il rispetto nei confronti dell'avversario, la grandezza dell'atleta, anche oltre il campo di gioco. Grazie sempre”, queste le parole scelte dal ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi.

“Sinner si conferma il re degli Australian Open, bissando il successo dell'anno scorso e diventando il primo italiano di sempre a vincere tre Slam in carriera”, così il numero uno del Coni, Giovanni Malagò su X, “un'altra pagina da consegnare agli annali e continuare a scrivere la storia del tennis mondiale. Grande, Jannik! Semplicemente il numero uno”.

“Capolavoro Sinner all'Australian Open! Terzo Slam, dominatore assoluto del tennis mondiale, orgoglio italiano”, così su X il leader del M5s Giuseppe Conte.

“Sinner si porta a casa il suo secondo Australian Open e il tennis azzurro inizia il 2025 dove aveva finito il 2024: in cima al mondo! Fenomeno”, ha scritto la vicepresidente della FITP, Chiara Appendino, sui suoi canali social.

“Sinner non finisce mai di stupire. E' il simbolo di un'Italia che lotta e vince in tutto il mondo. Complimenti campione”. Lo scrive sui social la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Una vittoria col “retrogusto” del doping. Il giornale tedesco “Bild” attacca Sinner: “Distrutto il sogno di Zverev”, titola Bild online, “ma per Sinner – scrive Bild – è una vittoria col retrogusto. Sinner è risultato positivo due volte allo steroide anabolizzante Clostebol nel marzo 2024, ma non è stato ancora squalificato. Ora rischia uno stop fino a due anni”.

