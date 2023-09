La premier: Gentiloni pensi all’Italia 

Un attacco concentrico. Partito dai vicepremier e di fatto avallato da Giorgia Meloni, alla vigilia del negoziato con Bruxelles sulla manovra. Il Governo, tutto, prende di mira il suo commissario europeo, il titolare degli Affari economici Paolo Gentiloni, che meglio sarebbe, dice la premier, se avesse «di più» un occhio di riguardo per il suo Paese, come fanno gli altri commissari. In ritardo alla conferenza stampa dopo il Cdm, sono inevitabili le domande sullo stato dell'economia e sulle decisioni da prendere per la legge di Bilancio.

Superbonus pigliatutto

La congiuntura non è favorevole, ammette, e il Superbonus impatta con la sua «eredità pesante». Cento miliardi che meglio sarebbero stati investiti su «sanità, redditi e famiglie»: temi su cui l'esecutivo vuole concentrare le risorse, assicura Meloni, per dare alla crescita «un boost di certo maggiore di quella misura che il Governo non ama e che vuole delimitare ancora. Anche per recuperare ossigeno per la manovra che poco margine avrà, invece, in deficit, anche perché incombe l'incognita del Patto di stabilità. Tornare alle vecchie regole, dice la premier, «sarebbe drammatico». Quindi, se non ci sarà un accordo, «proporrò di prorogare le attuali regole perché tornare ai parametri pre Covid produrrebbe una contrazione delle economie già in sofferenza.

La “grana” degli alleati

Meloni si mostra sicura della tenuta della maggioranza. Derubrica a «normale dialettica» il rapporto tra Salvini e Tajani, leader di forze politiche «coese e che hanno legittime sfumature che rivendicano». Ricorda che dal vertice di mercoledì è emersa una prima sintesi sulle scelte politiche. Non c'è solo la conferma del taglio del cuneo fiscale, ma anche salari e sanità. I partiti guardano alle liste di attesa da ridurre, partendo dalle buste paga di medici e infermieri da rendere più pesanti con la detassazione degli straordinari (l'obiettivo è di arrivare a 4 miliardi in più per il settore, rispetto ai soli due previsti in aprile con il Def). E all'anticipo già da quest'anno del taglio delle tasse sulle tredicesime, per mettere in tasca più soldi a chi ha un reddito non troppo alto. Si farà se ci sarà lo spazio.

Il decreto

La misura potrebbe essere inserita nel decreto fiscale che accompagna la manovra: potrebbe contenere nuove misure per sterilizzare gli aumenti di bollette e carburanti. Il Governo ci pensa: la luce viaggia verso un +10%. Aperta l'ipotesi di un bonus benzina.

La spending review

Nei ministeri, alle prese con la lista da presentare a Giancarlo Giorgetti per la spending review (1,5 miliardi in tre anni, 300 milioni nel 2024), si stanno passando al setaccio voci sottoutilizzate, per razionalizzare e per evitare di disperdere fondi che possono essere dirottati su altro. Così si dovrebbe fare, ad esempio, per gli stanziamenti dell'assegno unico, che si stanno rivelando superiori (resterebbero tra 1 e 2 miliardi), che dovrebbero restare nell'ambito degli aiuti alle famiglie.

