La premier danese da Biden 

Con la controffensiva delle forze di Kiev imminente, Joe Biden riceve a Washington due leader che considera fondamentali per attuare la strategia americana sul futuro del conflitto e sul percorso di avvicinamento dell'Ucraina alla Nato, la premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro britannico Rishi Sunak. Al centro dei colloqui nello Studio Ovale della Casa Bianca da qui a giovedì, l'operazione lanciata di recente per addestrare e poi equipaggiare l'esercito di Volodymyr Zelensky con i tanto agognati jet F-16 Made in Usa.