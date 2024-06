La premier a Bruxelles incontra l’alleato Orban Cori fascisti, condanna 

Bruxelles. Restare in partita senza snaturare la collocazione politica. Tendere la mano alle destre senza porre l’Italia ai margini dei giochi del potere comunitario. Una partita non facile quella di Giorgia Meloni all’alba della nuova Europa. Le elezioni hanno certificato l’ascesa dei partiti gemelli di FdI ma non hanno sovvertito equilibri che, anzi, le forze europeiste vogliono sedimentare. Il rischio, per Meloni, è quella di trovarsi davanti ad un tavolo già apparecchiato: Ursula von der Leyen alla Commissione, Antonio Costa al Consiglio europeo, Kaja Kallas per il post-Borrell. Far passare il terzetto senza il sì di un Paese fondatore, tuttavia, sarebbe un azzardo per i leader Ue.

La presidente del Consiglio arriva a Bruxelles con sette ore di anticipo rispetto al summit informale dei 27. Incontra l’ex premier polacco, uomo forte del Pis Mateusz Morawiecki. Poi il premier ungherese Viktor Orban. Infine l’ex ministro delle Finanze belga, Johan van Overtveldt, dirigente dei fiamminghi dell’N-Va. Una girandola di incontri che, oltre ai top jobs, si concentra sul futuro delle destre nell’Eurocamera. Il Pis continua a spingere per l'unione dei gruppi Ecr e Id, tenendo un filo diretto anche con Marine Le Pen. L'ingresso del solo Orban nei Conservatori farebbe invece implodere il gruppo: i belgi sono contrari, così come la delegazione ceca del premier Petr Fiala.

Meloni finora non si è mai esposta su nessuno dei tre candidati. Su von der Leyen i voti di FdI sarebbero in teoria già in cassaforte. Ma prima Meloni vuole vedere tutte le carte, chiedendo una delega di peso per l’Italia nella futura Commissione. Alcuni episodi non aiutano certo il governo. «Condanniamo la simbologia fascista, pensiamo che sia moralmente sbagliata. Siamo molto chiari su questo», sono le nette parole della Commissione sulla video-inchiesta sui giovani meloniani.

