La preghiera di Papa Francesco  per i lavoratori 

«Molto vicino a voi!». È il messaggio che Papa Francesco ha scritto di suo pugno su una richiesta di preghiere e benedizioni per gli operai della Portovesme srl che il cardinale Arrigo Miglio ha mostrato al Santo Padre, durante un’udienza dei giorni scorsi in Vaticano.

La vertenza della Portovesme srl, che interessa circa 1.200 persone in uno dei territori più poveri d’Italia, è seguita molto da vicino dalla Chiesa, sempre a fianco dei lavoratori. Il cardinal Miglio, amministratore evangelico del Sulcis, nei giorni scorsi ha presentato a Papa Francesco una richiesta dei lavoratori, semplice e di poche parole: «I dipendenti della Portovesme srl - si legge nel documento - affidano a Papa Francesco la preoccupazione per il loro posto di lavoro e chiedono una particolare preghiera e benedizione». È il giornale diocesano “Sulcis Iglesiente Oggi” a comunicare la notizia: dopo aver ricevuto la richiesta di preghiera, Papa Francesco ha chiesto di poter autografare il documento come segno di vicinanza, preghiera e sostegno agli operai: «Molto vicino a voi! Francesco 30-1-23». Un segnale di attenzione accolto con gratitudine dalla Chiesa del Sulcis Iglesiente. «La firma del Papa nella richiesta di vicinanza e attenzione attraverso la richiesta di preghiera è stata accolta da tutti noi con commozione e gioia - dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro e parroco di Portoscuso - evidenzia un appello che non può cadere nel vuoto e deve scuotere le coscienze». Per la definizione della vertenza il tempo vola: se entro febbraio non si troverà una strada per tariffe sostenibili, la cassa integrazione si estenderà alla quasi totalità dei lavoratori.

