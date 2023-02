La preghiera del Sulcis in crisi  

«La voce di chi più soffre sia ascoltata a tutti i livelli, da tutti coloro da cui dipende almeno in parte il futuro del territorio e l’impegno per creare posti di lavoro». Il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della Diocesi, era a Portoscuso per presiedere la Via Crucis per il Sulcis Iglesiente e ha chiuso con queste parole il viaggio della croce attraverso le undici stazioni di preghiera e riflessione per il lavoro e le famiglie del territorio.

Le industrie

A Portovesme, nel piazzale del porto, ieri pomeriggio molti fedeli hanno risposto alla chiamata per un lungo momento di preghiera: c’erano sindaci, sindacalisti, operai, pensionati. È un momento terribile per il Sulcis che giovedì ha anche pianto due giovani, morti in una strada in cui la promessa di una barriera spartitraffico, preziosa per la sicurezza degli automobilisti, non è mai diventata realtà. Una delle tante promesse non mantenute. «Siamo qui per aprire gli occhi e le orecchie, in ascolto di chi soffe di più, delle persone e famiglie che si trovano a vivere la Passione all’interno della nostra comunità», ha detto il cardinale Miglio in apertura della Via Crucis.

La prima stazione della Via Crucis, con le ciminiere del polo industriale non troppo distanti, è dedicata proprio al lavoro, al mondo industriale del Sulcis Iglesiente. La croce, che fino a quel momento, era stata portata dai ragazzi degli scout, viene presa in consegna da alcuni operai. Nelle parole della lettrice l’invito a non voltare le spalle a chi non ha lavoro o rischia di perderlo, l’auspicio di schierarsi con coraggio in difesa dei deboli, resistendo all’ingiustizia e difendendo ovunque il diritto al lavoro. La precarietà riecheggia nella preghiera della prima stazione: «Signore Gesù, ci sono mani che sostengono e ci sono mani che firmano ingiuste condanne, ingiusti contratti. Fa che sostenuti dalla tua grazia non scartiamo nessuno dalla possibilità del lavoro».

Il mare e la terra

Anche la seconda stazione è dedicata al lavoro, con una preghiera per i tanti pescatori del Sulcis Iglesiente. «La povertà prende l’aspetto della miseria - recita la preghiera - non abbiamo pane da offrire ai figli e le nostre reti sono vuote, incerto il nostro futuro. Provvedi al lavoro che manca». Via via che proseguono le stazioni, si susseguono nelle preghiere le emergenze, i problemi, le crisi: la terza stazione è, infatti, dedicata al mondo agro-pastorale, poi c’è la riflessione sulle famiglie. «La famiglia - dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale Sociale e per il Lavoro - è in prima linea nella sofferenza per la perdita del lavoro, con conseguenze e sofferenze che si ripercuotono su tutti i suoi componenti. C’è molta sofferenza, ma deve esserci anche la speranza».