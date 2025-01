La Prefettura nell’ex carcere, slitta il bando 

Era atteso a dicembre, non arriverà prima di metà febbraio. Slitta la pubblicazione del concorso di progettazione attraverso il quale l’agenzia del Demanio intende dare una nuova vita all’ex reggia giudicale di piazza Manno. Le interlocuzioni con la direzione centrale hanno richiesto più tempo del previsto e per stilare la procedura pubblica servirà un altro mese. Sarà poi una commissione giudicatrice a selezionare l’idea consona alla funzionalità del compendio destinato ad ospitare la nuova sede della prefettura.

Era stata la direttrice regionale del Demanio, Rita Soddu, ad illustrare, lo scorso ottobre, i dettagli dell’operazione. Il cantiere da 13 milioni di euro dovrebbe interessare l’ex carcere per circa 5 anni e, una volta ultimato, darà una nuova dimora agli uffici dell’organo periferico del ministero dell’Interno, compresi i saloni di rappresentanza, l’ufficio di gabinetto e l’alloggio del prefetto: in tutto una sessantina di dipendenti. Un’operazione che, oltre a sottrarre all’incuria l’importante complesso da oltre 4mila metri quadrati, consentirà al Demanio di risparmiare i 240mila euro annui che versa per la locazione passiva della sede di via Beatrice d’Arborea. Una parte dello stabile sarà affidato al Comune, senza oneri di locazione, per il museo della memoria.

