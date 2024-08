La Prefettura in piazza Manno 

La Prefettura traslocherà nell’ex carcere di piazza Manno, dopo 12 anni di avance del Comune per intestarselo e destinarlo alla cultura e al tempo libero nonché dell’Agenzia delle entrate per trasferire gli uffici, il Demanio - gestore dell’immobile per conto dello Stato- ha deciso di riqualificare l’edificio che domina “Porta a mari” per assegnarlo agli uffici della Prefettura. La macchina organizzativa si è già messa in moto.

I lavori

L’agenzia del Demanio sta attualmente curando il rilievo architettonico, la verifica di vulnerabilità sismica, la diagnosi energetiche e una serie di attività propedeutiche al futuro concorso di progettazione. È stata anche stanziata la somma necessaria per la riqualificazione: 13 milioni di euro. Tutte le altre ipotesi che si sono accavallate negli ultimi 12 anni, da quando le carceri da piazza Manno furono trasferite nella nuova struttura di Massama, sono stante tante. A iniziare dal Comune che attraverso i buoni uffici della Regione pretendeva la prima mano per aprirlo alla città affamata di cultura e di altri spazi sulla nuova piazza Manno. Poi fu la volta della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate e infine terza, destinata a diventare prima, la Prefettura che con la Questura e Polizia stradale occupano le torri in via Beatrice d’Arborea quartiere San Nicola. Il Comune non vince la partita ma non finisce in tribuna.

L’identità storica

Il complesso che prima di essere carcere fu palazzo Giudicale, reggia di Eleonora D’Arborea si dice, non sarà solo ed esclusivamente ufficio territoriale del Governo ma avrà una parte con destinazione pubblica utile per conservare l’identità storica del bene. Il progetto del Demanio prevede di destinare diverse celle a spazio museale in memoria della funzione carceraria. Da un lato quindi la necessità del Demanio di risparmiare il canone d’affitto dei locali di proprietà dell’Inps che tra Prefettura. Questura e Polizia stradale sfiora il milione di euro e d’altra di conservare l’identità di uno spazio che racchiude una parte della storia della città di cui l’ex carcere rappresenta un importante tassello sia per la storia che per la strategica ubicazione di raccordo tra la città antica e l’attuale.

Rigenerazione urbana

Per il Demanio la restituzione alla città dell’ex mole carceraria rappresenta un forte impulso alla rigenerazione urbana dell’area, unitamente alla riqualificazione della piazza Manno ormai, finalmente, in dirittura d’arrivo. L’ex carcere si articola in quattro fabbricati principali, il più importante collocato sulla parte settentrionale della casa circondariale corrispondente a quello che un tempo era l’antico palazzo giudicale in seguito utilizzato ad uffici, caserma e magazzini. L’edificio dislocato nell’area dove invece sorgeva la corte del castello fu costruito nel 1911 per essere destinato a celle detentive e locali di pertinenza. Tra il 1970 e il 1991 venne costruito l’alloggio di servizio del direttore del carcere. I fabbricati principali occupano 4.525 metri quadrati, l’area scoperta 1.425.

Il complesso

Il carcere giudiziario- ex Reggia giudicale- è un bene architettonico soggetto a tutela integrale e costituisce uno degli edifici più rappresentativi della città e della sua identità. Nel 2011, poco più di un anno dalla chiusura del carcere, venne formalizzato con un decreto legge la proprietà del Demanio e l’interesse culturale in quanto “importantissima testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni oristanesi e in particolare di quella carceraria”. Tra qualche anno con i lavori di riqualificazione dell’ex carcere piazza Manno, “De sa Majoria” tornerà a essere la piazza della città.

