La prefetta sull’elicottero antidroga 

È partita la stagione della lotta alle coltivazioni illegali di marijuana, e il cuore dell’operazione è un radar capace di “vedere” dove l’occhio umano non arriva. Martedì la prefetta Alessandra Nigro ha effettuato un sorvolo operativo a bordo dell’elicottero AW139 della Guardia di Finanza, proprio nei giorni in cui si intensificano i controlli aerei nelle aree a rischio della provincia. L’AW139, è dotato di strumentazioni di altissima precisione, fondamentali per l’individuazione delle piantagioni di cannabis occultate tra la vegetazione. Ad accompagnare il Prefetto, il comandante Provinciale di Nuoro, colonnello Alessandro Ferri, e quello del reparto Aeronavale di Cagliari, tenente colonnello Francesco Corcelli, che ha illustrato le potenzialità delle tecnologie, come il radar Gabbiano TS-20 N, progettato per operare anche la notte, e il sistema elettro-ottico LEOSS MK II, con sensori in grado di effettuare tracciamenti automatici e sorveglianza continua. Il Prefetto ha espresso gratitudine alla Gdf: «un lavoro silenzioso ma fondamentale – ha detto – che tutela la legalità e la sicurezza pubblica e contribuisce a proteggere le nostre comunità da fenomeni criminali che si alimentano anche attraverso questo tipo di traffici illeciti».

