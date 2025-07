La prefetta Nigro alla Casa dei Sogni 

Una visita speciale ieri alla Casa dei Sogni, la casa confiscata alla criminalità, che dallo scorso anno è divenuta luogo di accoglienza, riposo e vacanza per bambini e ragazzi che vivono fuori famiglia, donne vittime di violenza e persone con disabilità. Per volontà dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. C'erano la prefetta e il questore di Nuoro, Alessandra Nigro e Fortunato Marazzita, comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese, il comandante regionale della Guardia di Finanza, Alessandro Ferri, e il sindaco di Cardedu, Marcello Vacca. Sono stati accolti da Ugo Bressanello, presidente di Domus de Luna, e dall’associazione Ogliastra Informa, partner del progetto di riscatto e inclusione sociale. «Con grande piacere, ho accolto l'invito a trascorrere una giornata presso l'immobile a Cardedu confiscato alla criminalità», ha detto la prefetta Nigro. «La presenza attesta, oltre alla vicinanza alla meritoria attività della Fondazione, l'impegno delle istituzioni nella tutela della legalità nel territorio provinciale. Un ringraziamento a tutti i ragazzi che ci hanno accolto con affetto e simpatia». Casa dei Sogni è un progetto nato per offrire anche a chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica la possibilità di vivere in un contesto accogliente, immerso nella natura e affacciato sul mare. Bressanello ha sottolineato: «Questa Casa è fatta di sogni e concretezza. Un paradosso sociale in cui bellezza e benessere non sono privilegio di pochi, ma diritto per tutti». Rita Concu, presidente di Ogliastra Informa: «Quella che un anno fa abbiamo chiamato Casa dei Sogni, oggi lo è diventata davvero. Una comunità che non lascia indietro nessuno».

