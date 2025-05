La prefetta: «La città è più sicura» 

Tutti insieme per il centro storico. Dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, ieri in prefettura, esce il proposito unanime di un impegno collettivo per far risorgere Sassari Vecchia dal degrado, sulla scia della retata, una settimana fa, che ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. «Adesso la città è più sicura», comunica la prefetta Grazia La Fauci e avverte i presunti disfattisti: «Dire che nulla è cambiato, contribuisce a generare un clima di sfiducia, vera nemica del cambiamento».

I controlli

E saranno per prime le forze dell’ordine a mutare passo consolidando il risultato provvisorio: «Implementeranno i servizi di controllo del territorio in tutta l’area del centro storico». La polizia di Stato, i carabinieri e la guardia di Finanza, insieme alla polizia locale estenderanno gli accertamenti anche alle attività commerciali, verificando poi la regolarità delle residenze così come quella dei contratti delle case. «Occorre il contributo di tutti- insiste la prefetta che “assolda” in questo senso, oltre a cittadini e commercianti, il Comune, chiamato a compiere “interventi contro il degrado, migliorando l’illuminazione, la videosorveglianza e con oculate scelte urbanistiche e di sviluppo».

Il Comune

Il sindaco Giuseppe Mascia ribatte con quanto programmato dal suo governo, politiche abitative, attività culturali, dislocazione nell’area di uffici pubblici, rinascita della Consulta dell’immigrazione e, sul punto delle telecamere, annuncia un progetto con cui l’amministrazione comunale cederà in comodato gratuito a privati alcune licenze. Ma il primo cittadino mette pure nero su bianco una clausola: «Il ripristino della legalità è la precondizione per la riconquista di spazi sottratti alla collettività, ritorno dei residenti, delle funzioni sociali ed economiche si legano alla ripresa dei presidi di sicurezza». La sintesi è un messaggio imbevuto di realismo: se non si incide il bubbone malavitoso, il cupio dissolvi di una parte di Sassari continuerà. Le minacce con episodi ritorsivi ai residenti e la ripresa dello spaccio, oltre alle risse notturne, tra via San Donato e dintorni, rappresentano negli ultimi giorni un segnale che il cammino di risanamento sarà lungo. Sul tema della sicurezza sono intervenuti con una nota anche Michele Pais e l’avvocato Gabriele Satta della Lega che esprimono solidarietà ai residenti e aggiungono: «È il momento di pensare di richiedere il programma Strade sicure con l’impiego della Brigata Sassari».

