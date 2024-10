Visita istituzionale ieri del prefetto di Nuoro Alessandra Nigro al comando provinciale dei vigili del fuoco. Accolta dal comandante Giampaolo Lampis, la Nigro ha salutato tutto il personale in servizio ringraziandolo per la sua professionalità e la dedizione al lavoro in un territorio impegnativo come quello del Nuorese.

