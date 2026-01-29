La prefetta battezza la palestra delle Medie 

Al taglio del nastro della palestra delle scuole medie di Bari Sardo non è voluta mancare Alessandra Nigro. La prefetta di Nuoro è arrivata in Comune poco prima delle 11 di ieri, ha incontrato il sindaco Ivan Mameli e i suoi colleghi dell’amministrazione. Insieme, hanno raggiunto la struttura di via Verdi riaperta dopo una decina d’anni. Era stata chiusa perché inagibile. In palestra hanno incontrato il dirigente scolastico, Davide Spanu, gli alunni, gli insegnanti e i collaboratori. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte anche il parroco, don Pietro Sabatini, il capitano della compagnia dei carabinieri di Lanusei, Marco Mastrovito, e il vicecomandante della stazione di Bari Sardo, Simone Mereu.

«In otto anni di amministrazione abbiamo investito 4,2 milioni di euro in istruzione e sport, due materie fondamentali per la crescita sana dei nostri ragazzi e chiavi educative potenti per la comunità. La media di mezzo milione di euro l’anno. Continueremo su questa linea», ha affermato il sindaco, Ivan Mameli, durante l’incontro nell’aula magna.

La prefetta Nigro ha salutato di buon occhio gli investimenti compiuti in questi anni, plaudendo all’efficienza dell’ente nella spendita delle risorse ricevute grazie al Pnrr. I lavori per la sistemazione della palestra sono costati 400mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA