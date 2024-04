La precompilata diventa più semplice 

La parola d’ordine è “semplificazione”, per una migliore interazione con i cittadini contribuenti. È l’obiettivo del nuovo modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023), che verrà messo a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle entrate in un’apposita sezione del sito web a partire dal 30 aprile. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure al Caf, al professionista scelto o al sostituto d’imposta.

Il modello

Lo scopo è quello di incoraggiare sempre più persone all’autocompilazione. Ferma restando la possibilità di scegliere il modello tradizionale, la nuova versione del 730 non comprende più quadri e codici ma è una sorta di questionario, le cui domande riguardano la correttezza del reddito, la corrispondenza delle spese sanitarie e delle detrazioni automaticamente date. È possibile anche inserire, integrare ma anche aggiornare i dati già presenti. Quindi si semplifica il lavoro dei cittadini, che non dovranno più consultare le istruzioni per comprendere i campi in cui inserire codici o studiare il significato dei singoli quadri.

Le informazioni

Il 730 precompilato contiene: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta (familiari a carico, redditi da lavoro dipendente o pensione, ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali); gli oneri deducibili o detraibili con relativi rimborsi, per esempio le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, le spese scolastiche e universitarie; informazioni riportate nelle dichiarazioni degli anni precedenti, come i dati di terreni e fabbricati e l’applicazione di detrazioni da ripartire in più rate (ad esempio il bonus mobili e il Superbonus); informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, come i documenti catastali relativi alle proprietà; pagamenti e compensazioni eseguiti tramite modello F24.

Nel caso in cui queste informazioni siano considerate incomplete o incoerenti, l’Agenzia delle Entrate non le inserisce nel precompilato. È quindi necessario verificare la presenza di dati di questo tipo nel prospetto riepilogativo, per poterli eventualmente inserire nella dichiarazione.

I coniugi

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi compatibili con il 730 e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, allora possono presentare il modello 730 precompilato congiunto. In questo caso, saranno comunque predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge. Sarà possibile congiungere le due dichiarazioni in fase di trasmissione.

L’avvio

Il servizio online sarà disponibile da martedì 30 aprile. Per accedere, è necessario essere in possesso di identità digitale Spid, Cie o Cns (Carta Nazionale dei Servizi). È possibile che la modifica e l’invio del modello non saranno subito a disposizione degli utenti, ma diventino accessibili dopo qualche giorno.

