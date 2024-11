La Pratobello fa breccia in Aula Aree idonee in salita, ira di Todde 

La strada del disegno di legge sulle aree idonee è a dir poco tortuosa: a una settimana dall’approdo in Aula non è stato approvato nemmeno un articolo. Nel frattempo, è ricominciato il presidio dei promotori della Pratobello. «Con questi ritmi, il via libera alla legge non arriverà neanche a gennaio», si è lasciato scappare un esponente della maggioranza. E proprio nel centrosinistra iniziano a registrarsi i primi malumori. Ieri è mancato il numero legale due volte, alla seconda la presidente della Regione Alessandra Todde non l’ha presa bene e ha convocato un breve incontro di maggioranza. Dopo il quale, Luca Pizzuto di Sinistra futura ha proposto alla minoranza l’apertura di un dialogo su proposte di merito, e lo stesso ha fatto, «al fine di migliorare il testo di legge», Francesco Agus dei Progressisti. D’altra parte, non è un mistero che soprattutto nella sinistra del Campo largo non siano pochi i consiglieri che iniziano a sentire il richiamo di una parte del loro mondo di riferimento che si è dedicata alla raccolta delle firme per la Pratobello 24.

In serata l’opposizione ha anche provato a ragionare con la maggioranza, spiegando che «di questo passo non basteranno otto settimane per approvare il testo». Da qui la richiesta di far tornare il testo in commissione e rivederlo sulla base dei precetti della Pratobello, soprattutto di quello che fa riferimento alla competenza primaria della Regione in materia urbanistica e di edilizia. Ma a questo punto è arrivato il secco no della governatrice Alessandra Todde.

A rilento

Per queste ragioni la discussione prosegue molto a rilento: la norma è prigioniera della tattica ostruzionistica portata avanti dalla minoranza che di fatto ha riproposto l'articolato del testo firmato da 210mila sardi sotto forma di migliaia di emendamenti, costringendo l'Assemblea al voto segreto per appello nominale su ciascuna proposta di modifica. E questo nonostante gli unici ad intervenire nel dibattito siano quasi solo esponenti del centrodestra, particolarmente duri nei loro attacchi alla governatrice, individuata come prima responsabile del muro contro muro tra schieramenti. L’esecutivo da parte sua tira dritto: la Consulta ha fissato per l'11 dicembre l'udienza di merito per la discussione del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal governo nazionale contro la moratoria. Per quella data il provvedimento sulle aree idonee deve essere approvato, se non si vuole rischiare un pericoloso vuoto normativo, come ha più volte ribadito la stessa Todde.

Il dibattito

Tornando alla discussione: «Rinnoviamo con forza l'appello alla maggioranza – l’intervento di Paolo Truzzu (FdI) - lavoriamo a una legge che serva davvero ai sardi, non si sentano ostaggio di una presa di posizione del comandante generale. Non si possono ignorare i 210mila che hanno sottoscritto la Pratobello». «Ogni intervento vuole portare la presidente a riflettere per dare vita a una legge migliore – ha spiegato Umberto Ticca (Riformatori) - perché la fonte giuridica a cui si ispira questo testo è il decreto Draghi». Anche Giuseppe Fasolino (Riformatori) ha invitato la maggioranza «a valutare la proposta di Pratobello». «Nessuno vuole essere ricordato come membro di un’Aula che ha voltato le spalle a 220mila sardi», ha detto Alice Aroni dell’Udc.

