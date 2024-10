«La Pratobello 24 sia discussa con urgenza» 

«Un giorno basta e avanza per contare le firme: perché la Pratobello ’24 non viene discussa con procedura d’urgenza?». La richiesta di spiegazioni arriva da un avvocato, Michele Zuddas, vicino fin dall’inizio ai coordinamenti, dopo che sono trascorsi dodici giorni dalla manifestazione del 2 ottobre. «Il conteggio e la validazione delle firme è già stato compiuto dai singoli comuni, pertanto il conteggio non dovrebbe occupare più di un’ora», dice Zuddas. «Il tempo che passa, di fronte a un Consiglio regionale dove esiste una maggioranza trasversale che, con alcuni distinguo, ritiene comunque che la legge debba seguire la procedura d'urgenza, è sintomo di una forte divergenza tra la linea della presidente Alessandra Todde e quella della maggioranza (trasversale) del Consiglio regionale». Quindi un monito: «È ovvio che chi dovesse osteggiare il ricorso alla procedura d'urgenza dovrà domani renderne conto ai propri elettori. Il nodo rimangono i 5 Stelle, promotori della democrazia diretta come unico metodo per sottrarre potere alla malapolitica e oggi, paradossalmente, arroccati dalla parte opposta del governo italiano e del fu presidente del Consiglio Draghi. Esiste ancora uno spiraglio per una soluzione che veda Alessandra Todde presidente dei Sardi e non portavoce del Governo italiano», chiude Zuddas, «ma questo spiraglio si assottiglia sempre di più tra dichiarazioni, silenzio, e tentativi di melina».

