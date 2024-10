«La Pratobello 24 per la Sardegna è legittima difesa» 

«La Pratobello 24 è un atto di legittima difesa dei sardi contro l’assalto eolico e fotovoltaico – perché l’enorme estrazione di energia per conto di terzi in atto è tale –, l’unica strada per porre fine a questo scempio senza precedenti». Michele Zuddas, avvocato vicino dalla prim’ora ai coordinamenti, lo ha ribadito a più riprese, ieri a Cagliari, nel salone del Santissimo Crocifisso a Genneruxi, durante un’assemblea organizzata dall’ex consigliere comunale Maurizio Porcelli. Quest’ultimo ha invitato i comitati ad andare avanti: «Non si può pensare che un futuro di pale eoliche deturpi i nostri luoghi di maggior pregio».

L’assemblea

Davanti a un pubblico sensibile al tema, Zuddas ha risposto a chi gli chiedeva di “incastonare” nella legislazione generale la proposta di legge popolare, che presto approderà davanti alle commissioni competenti. «Il quadro normativo nazionale si presenta caratterizzato dall'assenza di una normativa organica e per l'utilizzo di una serie di decreti. Parliamo del dpcm Draghi, del decreto legislativo 199/2021 emesso sempre dal Governo Draghi e, a distanza di tre anni, del decreto ministeriale Pichetto Fratin», ha risposto Zuddas. «Emerge quindi, in modo evidente, come lo Stato abbia proceduto a normare la transizione energetica, cambiamento epocale nel sistema di produzione di energia, escludendo il dibattito parlamentare. Questa assenza costituisce un vulnus non solo ai principi democratici, ma anche al diritto all'autodeterminazione dei cittadini e dei territori interessati».

I decreti

Per Zuddas, l'utilizzo di decreti «ha impedito che il dibattito parlamentare potesse entrare nel merito di aspetti determinanti per il contemperamento dei diversi diritti e interessi in gioco». La conseguenza è intuibile: «In questo modo, senza alcun contraddittorio, il Governo ha deciso che la transizione energetica e i relativi progetti di impianti da fonti rinnovabili avrebbero soddisfatto un interesse pubblico prevalente, legittimando perfino l'esproprio per pubblica utilità da privato a privato». Non solo: «Infatti, sono state individuate procedure accelerate nelle zone cosiddette idonee, escludendo qualsiasi potere decisionale in capo ai Comuni. Tale quadro normativo di sostanziale deregolamentazione ha attirato le multinazionali interessate ad un investimento a basso costo ed elevato profitto fino a contare in Sardegna 800 progetti, 3mila nuove pale eoliche». C’è poi il discorso delle aree idonee, di cui si è discusso durante l’assemblea: «Tra l'emanazione del decreto legislativo 199/2021 e il decreto Pichetto Fratin sono decorsi tre anni in cui, grazie ad una formula a dir poco discutibile, anche le aree non comprese tra quelle idonee potevano considerarsi "idonee ordinarie", aprendo di fatto le porte a un consumo di suolo e di aree senza limiti. In questo quadro, la legge moratoria ha svolto il compito di alleviare i sintomi, senza curarli, di un vulnus democratico senza precedenti e di una svendita dei nostri territori simili a un’operazione coloniale».

Lo scenario

In questo quadro si inserisce la Pratobello 24: «La proposta si pone non solo come atto politico che il popolo sardo indirizza ai propri rappresentanti, rei di dare seguito ai diktat romani in modo subalterno, ma come atto normativo che, sfruttando la competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia urbanistica, si rivela l'unica strada idonea e sufficiente a bloccare la speculazione ai danni della nostra terra. Una risposta democratica a una politica colonialista portata avanti con spregiudicatezza dallo Stato italiano». La Pratobello 24 è una risposta contro la transizione energetica, come ha domandato un cittadino? Risposta laconica: «No, è una legittima difesa verso chi vuole imporre, sotto la bandiera di un falso ambientalismo, l'industrializzazione della Sardegna, delle sue campagne e del suo paesaggio», ha concluso Zuddas. «È il tentativo di governare e non di subire il meccanismo. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti una transizione energetica che rispetti l'interesse dei sardi e della Sardegna, il suo territorio, il suo paesaggio, la sua storia e le sue tradizioni, attraverso l'utilizzo di suolo già impermeabilizzato come strade, ferrovie, tetti, parcheggi e perché no, se la ricerca scientifica dovesse dare riscontri positivi, anche dell'idrogeno verde». E se la Pratobello non sarà accolta in Consiglio? «Ci sarà una mobilitazione senza precedenti».

