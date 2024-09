Le file lunghissime ai banchetti, per sottoscrivere la legge di iniziativa popolare. Le piazze piene, a ogni manifestazione. La speculazione energetica rispedita al mittente, utilizzando l’arma potentissima della partecipazione democratica. A ripercorrere l'ultimo mese e mezzo sardo, sono questi i fotogrammi di Pratobello 24 che oggi arriva al traguardo. Il primo, con la chiusura della raccolta firme e un flashmob-omaggio a Sassari. Poi le sottoscrizioni andranno portate negli uffici comunali per la validazione. Il 2 ottobre la consegna al Consiglio regionale».

Ultima corsa

Si respira aria da appuntamento con la storia tra sostenitori e militanti. «Davvero non ce lo aspettavamo», dice Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano. La Pratobello 24 arriva al traguardo con il record della centomila firme superate. Ne sarebbero bastate 10mila per conquistare il gallone della legge di iniziativa popolare. «Ma i sardi – prosegue Pisci – hanno scelto di salvare la propria terra con una mobilitazione senza precedenti nel passato recente». L’appello arriva a stretto giro: «È il momento di mettere da parte bandierine e divisioni. Solo tutti insieme possiamo salvare la Sardegna. Vuol dire maggioranza e opposizione, Comitati e istituzioni, chi sta dentro e chi sta fuori il Palazzo. Adesso dobbiamo ricordarci che apparteniamo allo stesso popolo».

Oggi il flashmob

Era fine luglio quando il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, depositò da promotore la Pratobello 24 ufficializzando la data del 16 settembre come ultimo giorno utile per sottoscrivere la legge. Una scadenza che a Sassari si celebra con “La firma è solo l’inizio”, un flashmob «con le penne al cielo», alle 19 in piazza Castello (ma gli interventi cominciano due ore prima). «Sostenere la Pratobello 24 è stato un atto politico – dice Cristiano Sabino, socio di Sa domo de totus, l’associazione che ha organizzato l’iniziativa -. I sardi hanno scelto di essere legislatori e avere finalmente voce in capitolo. Lo hanno fatto in maniera pacifica, pratica e legale, dimostrando cura per la Sardegna e attaccamento. Siamo davanti a un dato storico per nulla scontato, che è straordinario anche nella portata della partecipazione».

Nel capoluogo

Salvo intoppi burocratici, l’altra data storica che si aggiunge alla Pratobello 24 è il deposito delle sottoscrizioni in Consiglio regionale, il Parlamento della Sardegna. «Mercoledì 2 ottobre tutti a Cagliari per la consegna delle firme», è scritto nella locandina che sta girando su social e chat. Il ritrovo è alle 10, poi ancora un flashmob prima di salire materialmente a Palazzo con gli scatoloni. «Verosimilmente – spiega Michele Zuddas, l’avvocato del comitato promotore – quando porteremo tutti i documenti l’Assemblea potrebbe aver già approvato la legge sulle aree idonee. Questo dimostra la durezza della battaglia che ci aspetta, ma andiamo avanti nella protesta forti della volontà e della maturità espressa dai sardi».

Gli scenari

Proprio sul destino della Pratobello 24, su cui il Consiglio regionale dovrà esprimere un voto favorevole o contrario, Pisci non nasconde un certo pessimismo: «Io vengo dall’esperienza civica della sanità: per l’ospedale di Isili la politica aveva deciso un destino differente, ma il Consiglio regionale non è riuscito nemmeno a rendere operativa una norma che ha votato. Sulla speculazione energetica spero di sbagliarmi, non voglio pensare che i partiti affossino la volontà popolare, uno straordinario esercizio di democrazia. La Pratobello 24 segna una nuova fase dell’autonomismo sardo».

Il monito

Zuddas legge «paradossi» nell’azione della politica isolana. «Il Campo largo ha voluto e votato una norma come la moratoria, che si è rivelata inutile. Sarebbe assurdo che si rifiutasse di sostenere una legge di iniziativa popolare, capace di blindare davvero la Sardegna». Ce n’è anche Forza Italia che «sostiene il “no” alla speculazione energetica, ma ha indicato il ministro Pichetto Fratin, quello dei 6,2 gigawatt di potenza installabile assegnati alla nostra Isola e accettati dalla presidente Todde». Sabino chiude così: «Oggi alziamo le penne al cielo per ricordare a politici e istituzioni che l’impegno preso dai sardi contro il colonialismo energetico continuerà ad andare avanti».

