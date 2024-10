La povertà sanitariaè un caso: in Ogliastra settemila persone non possono pagarsi le cure 

Sale la povertà sanitaria. Una persona su otto costretta a ridurre le cure. In Ogliastra sono settemila gli abitanti finiti nell’area del disagio economico a causa delle spese sanitarie. Sempre più famiglie, anziani con pensione minima e immigrati si rivolgono ai centri d’ascolto non potendo più permettersi neppure il ticket. Ecco perché l’Asl Ogliastra ha elaborato un progetto per ampliare l’offerta sanitaria nei confronti di persone con vulnerabilità socioeconomica e persone Rom e Sinti, attivando percorsi di medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute con azioni tempestive e immediate. Il costo del progetto è di 192mila euro. È responsabile dell’attuazione Lorena Urrai, direttrice dei Servizi sociosanitari dell’Asl.

I dati

A Lanusei sono 947 i residenti per i quali farmaci e cure sono un lusso. Sono il 19 per cento della popolazione, vale a dire che uno su cinque vive in stato di povertà sanitaria. A quota 815 invece i residenti in difficoltà a Villagrande, mentre il terzo posto va a Tortolì (759). Via via gli altri centri: Arzana (311), Bari Sardo (470), Baunei (295), Cardedu (65), Elini (70), Gairo (312), Girasole (360), Ilbono (289), Jerzu (168), Loceri (263), Lotzorai (74), Osini (133), Perdasdefogu (250), Seui (290), Talana (182), Tertenia (244), Triei (206), Ulassai (173), Urzulei (278), Ussassai (47) e Villagrande (815).

L’iniziativa

Con il progetto, finanziato dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, l’Asl ha deciso di costituire un’equipe multidisciplinare a valenza sanitaria e sociosanitaria che operi attraverso l’utilizzo di ambulatori mobili sul territorio per erogare l’attività clinica. «Ma attualmente – precisano dall’Azienda diretta da Andrea Marras – l’Asl non ha disponibilità di motorhome e per questo intende acquisire un’unità per attuare le azioni previste nei Comuni dell’intero territorio di competenza». L’estensione territoriale dell’Asl Ogliastra è di 1.854 chilometri quadrati per 56.074 mila abitanti, di cui 27.719 maschi e 28.355 femmine. Per dare forma e sostanza all’iniziativa, l’Asl deve costituire un team che operi attraverso l’utilizzo di ambulatori mobili in tutta la zona per erogare l’attività clinica. L’equipe di riferimento sarà costituita da un medico di diversa specializzazione per le varie prestazioni, un infermiere con funzioni di coordinamento e un assistente sociale. «L’individuazione di un gruppo stabile così composto – evidenziano dall’Asl – permetterà di mantenere il servizio costante nel tempo. A questi si uniranno di volta in volta le altre figure professionali, quali lo psicologo, il mediatore culturale da reperirsi qualora il target lo richieda e l’autista per accompagnare l’équipe di base con il motorhome clinico».

Assistenza in camper

La responsabile dell’iniziativa curerà l’organizzazione e la supervisione delle attività progettuali e comunicherà all’Istituto nazionale per la promozione della salute l’andamento dei progetti, eventuali difficoltà e proposte. A sua volta il referente amministrativo, Giulia Spanu, curerà la rendicontazione e la programmazione degli adempimenti amministrativi. La modalità di offerta attiva in extramoenia, ovvero attività esterna con il motorhome, consentirà di offrire prestazioni sanitarie in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA