La povertà è in crescita: aperti un market (gratuito) e un piccolo ambulatorio 

Un terzo dei sardi è a rischio povertà: emerge dalla rielaborazione dei dati Istat 2022-2023 condotta dall'Associazione nazionale pensionati di Confartigianato. A soffrire maggiormente sono proprio gli anziani, molti dei quali costretti a vivere in stato di grave deprivazione materiale. Un’emergenza che raggiunge livelli critici nei quartieri più vulnerabili. È il caso di Sant'Elia, dove le richieste di aiuto, rivolte alla Parrocchia, sono in costante crescita.

A lanciare l’allarme è padre Saverio Fabiano, 55 anni, parroco della comunità di via dei Musicisti dal 2021. «La situazione è grave», riferisce, «tuttavia le persone non si devono sentire abbandonate. Insieme a Caritas, Misericordia e Suore di Madre Teresa stiamo moltiplicando gli sforzi». Una sinergia che sta consentendo di alleviare molte sofferenze, ma che rischia di non bastare. I numeri, infatti, fanno rabbrividire. «In media sono 200», afferma il parroco, «i bisognosi che si presentano regolarmente per ricevere le “buste spesa”. Molti di più quelli che si recano nella mensa del povero. Talvolta a casa non hanno frigorifero né cucina, non possono prepararsi pasti caldi o bere acqua fresca».

Il minimarket della parrocchia

Parallelamente sono un’ottantina le famiglie che si rivolgono all'Emporio. Di che si tratta? «Abbiamo trasformato una sala in minimarket», spiega padre Saverio, «a differenza delle buste, il cui contenuto è standard, all'Emporio gli utenti possono scegliere in dettaglio ciò di cui necessitano». Gli scaffali sono traboccanti di pasta, riso, pelati, acqua, omogeneizzati, carta igienica, pannolini, assorbenti e altri beni. «Per accedere al servizio è sufficiente iscriversi e ricevere una tessera a punti mensile da utilizzare fino ad esaurimento». Negli scaffali non sono indicati i prezzi ma i punti corrispondenti al bene. «Si va a sottrazione. Il mese successivo la tessera viene ricaricata di punti. Tutto gratuitamente».

L’emergenza sanitaria

Emergenza alimentare, sì, ma anche sanitaria, specialmente da quando ha chiuso i battenti l’unico ambulatorio del Borgo. «Circa due anni fa», racconta il parroco, «il medico di base è andato in pensione e il successore non ha potuto prendere servizio perché lo studio è stato occupato da una famiglia. Per ovviare al problema, abbiamo creato noi un ambulatorio in una stanzetta». Si tratta di un Centro d’ascolto sanitario. «Vi lavorano due dottoresse e medici dell’Ordine di Malta. Tutti volontari. Tra le figure disponibili anche pediatri e psicologi. Nonostante si operi su prenotazione, la sala d’attesa è sempre affollata, soprattutto di anziani».

La ristrutturazione dell’oratorio

L’unica buona notizia è l’avvio, dopo una lunga attesa, dei lavori di ristrutturazione dell’Oratorio. «L’intervento è cominciato il 29 maggio. Prevede la messa in sicurezza del solaio ed il rifacimento dei bagni. I fondi necessari, 40 mila euro, sono arrivati grazie ad un bando regionale. I lavori, salvo intoppi, finiranno a settembre».

Il prossimo obiettivo? Il restyling della chiesa. «Ci sono infiltrazioni d’acqua da ottobre 2022, quando un acquazzone danneggiò copertura, facciata e campanile». Ma i fondi, in questo caso, ancora non ci sono. «Da parte della Curia l’attenzione è massima, per cui ci aspettiamo che entro un annetto possano partire anche questi lavori. Nel frattempo ci consoliamo con la splendida vista sul mare e con le soddisfazioni che ci regala il Cagliari, che siamo lieti di ospitare. Anch'io sono un tifoso ma essendo originario di Manfredonia sono anche un nostalgico del grande Foggia di Zeman».

