«La povertà è il primo male  I partiti riscoprano l’etica per il bene della collettività»  

«La povertà è la caratteristica della nostra società. La Sardegna è povera, collettivamente e individualmente. Bisogna ripartire dai fondamentali, non esistono ricette miracolose. Serve la riscoperta della politica intesa come fatica, del quotidiano, del giorno per giorno: è l’unica strada per dare risposte concrete alle persone», dice Mario Arca, 65 anni, segretario regionale di Democrazia solidale, candidato alle prossime elezioni nel collegio di Sassari.

Ricordi ai lettori cos’è Demos.

«Demos nasce nel 2018 da esperienze che arrivano dall’associazionismo, dal sindacato, molti di noi vengono dalla Comunità di Sant’Egidio, io dalla cooperazione internazionale. Ci ispiriamo al messaggio politico di Papa Francesco, quando parla del bene della terra e delle persone. Siamo un partito cattolico, laico, europeista, che mette al centro della sua azione un concetto: la società va risanata dal basso, la povertà è il problema dei problemi».

Di povertà e disagio sociale non si è parlato abbastanza in questa campagna elettorale.

«Anche perché nell’immaginario collettivo la povertà è quella ottocentesca. Invece oggi si declina in innumerevoli modalità: povertà culturale, sanitaria, energetica. La gente soffre di deprivazione di beni materiali e di beni morali».

Cosa fare per provare a invertire la rotta?

«In Sardegna si sommano due grandi dimensioni di problemi: quelli delle persone, che precipitano sempre più giù, e quelli strutturali, legati all’insularità, mai superata. Soprattutto c’è la necessità di tre cose».

Quali?

«La prima è la riscoperta di una politica etica, che persegue il bene comune. Due: c'è una questione morale. Noi non ci poniamo l’obiettivo di sconfiggere corruzione e malaffare, ma il fatto che oggi la questione morale non venga riconosciuta come tale, quindi dimenticata, crea l’humus per la degenerazione dell’amministrazione. Terzo: la giustizia sociale, di cui parla l’articolo 3 della Costituzione, che in Sardegna non è applicata. I sardi sono diseguali di fronte alle istituzioni e ai servizi, non è realizzata la loro dignità di cittadini italiani ed europei».

Perché sostenete Alessandra Todde?

«Da subito siamo stati contrari alle primarie, perché quelle di coalizione negli ultimi vent’anni hanno alimentato il personalismo, sono una concezione distorta della democrazia diretta. Anche i piccoli partiti come il nostro devono avere la possibilità di influire sulla scelta del presidente, cosa che non sarebbe successa con le primarie».

Non sarà solo per questo.

«L’abbiamo scelta perché ha detto sì alle questioni principali poste da noi: l’impegno a non essere una presidente sola al comando; la rinuncia agli incarichi nazionali. E ha accettato il nostro “Quaderno per la Sardegna”, dieci assi programmatici, molti acquisiti nel programma della coalizione».

Ad esempio?

«Riaffermare il primato della sanità pubblica, popolare e universale. Sull’energia, riassumere la nostra responsabilità e dare piena attuazione al titolo V della Costituzione, la Sardegna è indietro di vent’anni rispetto alle altre regioni. I trasporti, e la ricetta parte da una considerazione banale: c’è una Sardegna in estate e un’altra in inverno, servono due continuità territoriali diverse. La gestione del territorio: noi abbiamo fatto nostri non solo l’enciclica Laudato si’, ma anche l’Agenda 2030, e gli indicatori nell’Isola stanno arretrando».

È stato presidente di una Ong internazionale, cosa ha imparato?

«Ho compreso meglio il fenomeno dell’immigrazione. In Sardegna nel 2050 saremo 1,3 milioni, rispetto agli 1,6 attuali, e saremo sempre più una terra povera e vecchia».

Dunque?

«Non siamo per l’apertura indiscriminata delle frontiere, ma gli immigrati possono risollevare gli indici di natalità. Serve un lavoro di preparazione, di educazione alla cittadinanza globale, e piano piano far arrivare persone che possano aiutare la Sardegna a ripopolarsi di umanità. Il nostro destino è la diversità, che diventerà la nostra ricchezza».

