«La povertà diventi una priorità» 

In Sardegna almeno quindicimila famiglie sono povere. Oggi, nella Curia di Cagliari, dalle 9.30, viene presentato il rapporto della Caritas, che traccia uno scenario preoccupante, anche alla luce dello screening, effettuato dai primi di ottobre a oggi.

Don Marco Lai, motore e guida della Caritas diocesana, non può non esimersi dal chiedere al prossimo governo regionale «una maggiore attenzione verso gli ultimi»: «Sarebbe sbagliato dire che non è stato fatto nulla», spiega. «Ma non è stato fatto di sicuro abbastanza».

Che cosa servirebbe?

«La povertà deve rientrare nell’agenda delle priorità. È una ferita di tutti: una società migliore deve saper ripartire dagli ultimi».

Qual è il primo tema che suggerirebbe alla prossima Giunta?

«La questione dell'abitare. In sintesi, la casa per le famiglie. In Italia l'85% delle abitazioni sono private. In Germania nella stessa percentuale sono dello Stato. La casa è la base di partenza che fa tutti uguali. Così un individuo non può progettare neanche il lavoro. Come si può pensare al futuro senza un tetto? Tutto è più difficile, soprattutto mettere su famiglia».

Solo questo?

«La povertà multidimensionale è fatta spesso anche di problematiche psichiatriche, altre volte di problematiche affettive, educative e formative. Il sistema Regione, il sistema politico in generale, deve provare a considerare progettualità che favoriscano l’inclusione. È l’impegno che chiediamo al prossimo esecutivo».

I dati sulla povertà allarmano.

«Rispecchiano quelli dell'Istat e, di conseguenza, segnalano di sicuro un incremento della condizione di povertà in Sardegna, elemento importante quanto preoccupante. Detto questo, restano decisive le politiche di opportunità: opportunità formativa e opportunità lavorativa su tutte. Anche se la crisi demografica, che non le favorisce, è ormai una deriva per la nostra Isola».

