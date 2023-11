La povertà dilaga, un centro per gli aiuti 

È una sorta di 118 contro l'emarginazione e la povertà. E sarà attivo 24 ore su 24 in tutto il Sulcis. Si deve a un nuovo servizio distrettuale, operativo già da un paio di giorni: il Centro servizi per il contrasto alla povertà.

Lo ha voluto il Comune di Carbonia come ente capofila del distretto Plus del Sulcis (Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio, Piscinas, Portoscuso, Santadi). È rivolto alle persone che in qualsiasi momento si trovino, o rischino di trovarsi, in condizione di marginalità sia economia che sociale. Se serve con urgenza un pasto caldo, un letto, un intervento assistenziale magari di tipo psicologico, il centro accoglie l’istanza (sia proveniente da forze dell’ordine e altre autorità preposte) e connette l’utente alle istituzioni preposte. «In questa prima fase – spiega Pier Andrea Costa, amministratore della coop Ali che gestisce il servizio – stiamo raccogliendo i dati per creare una mappa di tutte le realtà pronte ad intervenire per qualsiasi tipo di urgenza legata in modo emergenziale al disagio economico o sociale». Dinanzi a una richiesta ben precisa, gli operatori sanno già a chi rivolgersi e a chi indirizzare la persona che chiede aiuto. Operano già tre figure professionali presso la sede di Bacu Abis, dalle 8 alle 20. Presto scatterà anche la reperibilità notturna. Entro poche settimane aprirà pure la sede di Cortoghiana e a seguire nei Comuni del Plus. «Il Centro per il contrasto alla povertà – spiega il sindaco Pietro Morittu - rientra fra gli interventi previsti dal piano nazionale dei servizi sociali: siamo convinti di dare una risposta concreta alle crescenti esigenze di una fetta di popolazione in chiara difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA