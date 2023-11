La povertà dilaga, ecco i primi aiuti 

Il 4 per cento delle famiglie di Tortolì guadagna meno di 15 mila euro l’anno. «Ma i dati ufficiali non rispecchiano la realtà perché tanti cittadini - dice Irene Murru, 46 anni, assessore ai Servizi sociali - non chiedono aiuto per pudore». Nelle prossime settimane 200 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà riceveranno sussidi comunali per le spese domestiche. Li chiamano contributi di sostegno al reddito. Soldi destinati ad assicurare la sussistenza alle famiglie disagiate, ha chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o con un contratto atipico part time o co.co.pro. che non è stato rinnovato.

La Giunta comunale ha definito la somma del tesoretto (costituito con fondi regionali) per aiutare i poveri: 40 mila euro, una parte dei 75 mila accreditati in un capitolo da cui l’ente ha attinto sia per i centri estivi che per altre emergenze. Per andare incontro alle più svariate esigenze, emerse negli ultimi tempi, i Servizi sociali hanno creato tre sottofasce di reddito: per chi ha presentato un reddito tra 0 e 5 mila euro è pronto un contributo di 300 euro, tra 5 mila e 10 mila 250 euro e tra 10 mila e 15 mila 200 euro. L’assistenza garantita dal Comune lenisce una parte delle ferite sociali aperte. Ma non è abbastanza per arginare l’onda lunga dell’emergenza povertà che dilaga nella cittadina. «Siamo attenti a tutte le situazioni critiche», aggiunge Murru. Tra domani e venerdì l’esponente della Giunta Ladu incontrerà delegazioni delle tre parrocchie, comitati delle feste e associazioni in vista di una raccolta di beni di prima necessità che si terrà a metà dicembre.

