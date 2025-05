La potenza di Euripide nella versione di Lelio Lecis 

Oggi e domani, alle 21, il Teatro delle Saline ospita all’interno della rassegna 1 €uro festival lo spettacolo “Come vent’anni fa”. La coproduzione Akròama e Teatro Roi, con testo e regia di Lelio Lecis, andrà in scena in greco e con i sottotitoli in italiano. Sul palco Valentina Sofokleous. Lo spettacolo è stato presentato con successo a Larnaca, Cipro, alla conferenza internazionale della Federazione Teatrale Eurasiatica; inoltre è stato già rappresentato, sempre alle Saline, nella sua versione in italiano con Tiziana Martucci. Alle 20.30 in scena il mini dramma che precede gli spettacoli del festival, “Viaggio in Italia” di Goethe, con la voce di Angelo Trofa.

Ecuba, da Priamo alle fiamme di Troia. Una donna sola, malinconica, visionaria, ripercorre con le parole situazioni personali, sospese in un’atmosfera per lei stessa indecifrabile, di realtà o pura invenzione. A tratti la donna ricorda di avere un altro ruolo, forse ancora una visione, nel quale impersona/incarna Ecuba, urlante il suo dolore tra le fiamme che devastano Troia. In una continua e doppia dissociazione dell’essere, prestando il proprio corpo allo spirito estremamente sconvolto della moglie di Priamo, la donna viaggia a forte velocità verso la completa solitudine, nella quale solo le sue invenzioni e le possessioni di Ecuba troveranno vita. Ambiente, luci, echi acustici e mnemonici, interpretazione, contribuiscono a far risaltare il lirismo della tragedia. Musiche da Bob Dylan a Mauro Palmas, oggetti e verbalizzazioni contemporanee richiamano al mondo della coscienza le impronte indelebili del classico e del mito che fortunatamente tracciano l’anima nelle nostre frammentazioni e solitudini metropolitane.

RIPRODUZIONE RISERVATA