La potenza della scrittura negli antichi palazzi micenei 

Non era un semplice strumento di registrazione, piuttosto una forma di comunicazione. È vero che la scrittura nella civiltà micenea era soprattutto un mezzo utile all’attività economica, ma era anche molto altro. Studiarla e seguirne l’evoluzione consente di comprendere un’intera cultura, ancora oggi largamente ignota. All’uopo giunge la lectio di Paolo Sabattini: “La scrittura nei palazzi micenei come strumento di amministrazione e memoria”, che si terrà domani a Cagliari, alle 17, nella basilica di San Saturnino. Ultimo appuntamento, prima della pausa natalizia, dei “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio”, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, la lectio esplora uno dei racconti più affascinanti sull’evoluzione della scrittura, quello offerto dal mondo Egeo, che attraversa diversi sistemi grafici prima del ben noto alfabeto greco.

A condurre il viaggio un giovanissimo studioso, originario di Oristano, dottorando di ricerca in Studi indoeuropei all’Università della California (Los Angeles), regular member della Scuola Americana di Studi Classici ad Atene. Studioso appassionato di greco miceneo, scritture egee, fonologia storica, etimologia e psicolinguistica, Sabattini riferirà delle recenti scoperte in merito alle scritture del mondo egeo.

Le scritture egee pre-alfabetiche, come il geroglifico cretese e la lineare A, rappresentano le prime fasi di evoluzione della scrittura, culminata con la lineare B, in uso nel II millennio a.C. Decifrata nel 1952, la lineare B ha svelato il miceneo, ossia il greco più antico a noi conosciuto, attestato su tavolette d’argilla ritrovate nei palazzi di Cnosso, Pilo, e in altre località. Dai documenti si evince che la scrittura era uno strumento per registrare transazioni economiche, inventari e risorse materiali, offrendo uno spaccato dell’organizzazione amministrativa dell’età del Bronzo, ovvero l’epoca in cui si sviluppano nell’area del bacino dell’Egeo le ricche culture palatine che hanno lasciato i loro imponenti resti a Creta e in Grecia.

La decifrazione della lineare B, realizzata grazie al lavoro di Michael Ventris e John Chadwick, e prima ancora di Alice Kober, rappresenta un caso unico nella storia, essendo avvenuta senza testi bilingui di supporto. Come osserva Sabattini, l’analisi e la comprensione dei segni ha reso possibile ricostruire aspetti fondamentali della lingua micenea, ovvero riconoscere termini legati a nomi di località, divinità, oggetti e attività economiche, gettando nuova luce sulla società micenea. Il confronto tra il greco miceneo e il greco alfabetico offre preziose indicazioni sulle trasformazioni linguistiche e culturali tra l’età del Bronzo e le epoche successive. E suggerisce di indagare la scrittura non solo come mezzo, ma anche come attività umana. Si trattava di una «pratica quotidiana e precisa, eppure soggetta a errori e adattamenti», rivelando una dimensione concreta e umana dell’amministrazione micenea.

RIPRODUZIONE RISERVATA