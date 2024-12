«La potatura del leccio era necessaria» 

In settembre aveva destato infinite polemiche la potatura radicale, in via Cagliari, della pianta di leccio posta all’altezza del rifornitore Q8. Sul post social con cui l’assessore all’Ambiente Stefano Soru aveva annunciato l’avvenuta potatura, si erano riversati centinaia di commenti infuocati e accuse di aver brutalizzato la pianta e l’ingresso del paese, eliminato e destinato alla seccatura una grande fonte di ombreggio e aver ceduto alle richieste della Q8 (rami e fronde celavano in parte un’insegna e uno dei display dei prezzi) che aveva appena riaperto i battenti dopo oltre 2 anni di chiusura. Ora, la pianta (uno dei tanti lecci di via Cagliari) presenta nuove e corpose germogliature e l’assessore si sfoga: «Prima di criticare e lanciare accuse tanti avrebbero dovuto informarsi. La pianta è viva e vegeta e crescerà più rigogliosa di prima». L’accusa lanciata da tanti sul fatto il taglio sia illegale e indebolisca le piante non lo turba: «È consentita se serve, come nel caso in questione, a mettere in sicurezza la pianta che presentava un ramo pericolante dal peso di 300 chili». Tanti avevano anche fatto notare che un taglio uguale a quello fatto in via Cagliari aveva portato un leccio in via Di Vittorio a seccarsi completamente. «Non è opera di quest’amministrazione e comunque mi risulta che quel leccio era stato tagliato perché già secco».

