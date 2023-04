La postseason “convoca” Techfind e Cus 

Inizia il cammino in post season per Techfind Selargius e Cus Cagliari, impegnate rispettivamente nei playoff promozione e nei playout salvezza del campionato di Serie A2 Femminile.

Qui Selargius

Le prime a scendere in campo sono le selargine, di scena questo pomeriggio (16) in casa della Spezzina, testa di serie numero 2 del tabellone. Il pronostico è tutto per le liguri, ma il San Salvatore è pronto a dare battaglia: «I playoff non vanno interpretati come una gita premio», mette in chiaro coach Righi, «venderemo cara la pelle. Dovremo tenere un ritmo alto e non fermare mai il pallone».

Qui Cagliari

Parte da Ancona l’operazione salvezza del Cus Cagliari, impegnato domani (15) sul parquet delle Basket Girls nel primo turno dei playout. Per le universitarie è l’occasione di mettere una pezza su una stagione più sofferta del previsto. Contro le marchigiane, che in classifica hanno raccolto il doppio dei punti, ci vorrà però un’impresa: «Vincerà chi saprà gestire meglio la pressione», afferma il tecnico Xaxa, «siamo animati da una grande voglia di riscatto dopo un’annata complessa».



