La postazione territoriale di Forestas nei locali ex Esmas 

Sarà a San Giovanni Suergiu la nuova postazione territoriale di Forestas, per la campagna antincendio per la stagione 2024.

Si tratta del servizio che fino allo scorso anno era ospitato a Sant’Antioco, ma per questioni di centralità è stato trasferito nel Comune guidato da Elvira Usai. Con una delibera di Giunta è stata destinata la concessione degli spazi del centro sociale Ex Esmas di via Di Vittorio: permetterà di ospitare mezzi e personale Forestas

Soddisfazione da parte della sindaca: «La sede si trova in una zona centrale e strategica – spiega la prima cittadina - che facilita il lavoro delle squadre di Forestas per la sicurezza delle persone e del territorio. Siamo felici di questa preziosa collaborazione». Servizio trasferito su richiesta da parte del direttore del servizio che a fine giugno, ma grazie ad un iter burocratico abbastanza veloce l’amministrazione comunale è riuscita a rendere disponibili i locali. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 31 ottobre, festivi inclusi con orari dalle 11 alle 19, con possibilità di interventi straordinari e anche notturni in caso di necessità. Nella sede saranno operativi sempre tre uomini di Forestas e un mezzo antincendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA