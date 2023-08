La posta non arriva nelle case, aria di rivolta a La Caletta 

C’è aria di rivolta a La Caletta per il grave problema legato al recapito della corrispondenza che da mesi viene svolto a singhiozzo. Nella borgata marina siniscolese si è infatti costituito un comitato di cittadini che protesta contro una situazione che per molti è diventata insostenibile. «È da tre mesi che la corrispondenza non arriva regolarmente - sostiene uno dei manifestanti - nel mio caso attendevo documenti assai importanti che non solo non sono mai arrivati ma che ora risultano introvabili». Molti utenti si sono rivolti allo sportello locale di Poste che a quanto pare non ha fornito risposte esaustive. «A quel punto ci siamo rivolti a quello di Siniscola ma anche qui è stato inutile».

Poste italiane a seguito dell’ultima protesta del sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, che aveva già alzato la voce per il grave disservizio, aveva replicato che in molti casi non si è potuto dar seguito al recapito delle lettere per l’assenza di un indirizzo. «Non sono questi i casi - è il commento dei membri del comitato - visto che tutti noi viviamo in strade conosciute e con i numeri civici esposti nelle nostre abitazioni». Dopo la prima rivendicazione alla sede di Siniscola a molti sono arrivate molteplici bollette arretrate, con scadenze di pagamento superate. «Stiamo valutando se avviare una class action contro Poste per i danni procurati a tutti coloro che dovranno pagare le penali per il mancato rispetto delle scadenze». ( f. u. )

