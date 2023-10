La posta non arriva, il sindaco protesta 

«Gentili responsabili, mi rivolgo a voi in qualità di sindaco e di rappresentante della comunità, per manifestarvi la profonda preoccupazione circa la situazione disastrosa dei servizi essenziali erogati dalle Poste Italiane di Villacidro». Comincia così la lettera di diffida a Poste Italiane inviata dal sindaco Federico Sollai per lamentare la frequente mancata consegna della posta, soprattutto nelle case sparse e nelle campagne.

I disagi

Le segnalazioni dei cittadini si accumulano negli uffici: c’è chi non ha ricevuto le convocazioni per visite mediche, perdendo in alcuni casi la pensione di invalidità per i familiari, altri non hanno pagato bollette e tributi comunali, messi in mora a causa della mancata consegna della corrispondenza, molti non hanno ricevuto la tessera sanitaria o la patente. Ultimamente, sono diversi i beneficiari del contributo governativo e della social card “Dedicata a te” che hanno lamentato l’assenza della comunicazione comunale per il ritiro: «Regolarmente inviata dagli uffici tramite Poste», confermano dal Municipio. «Gran parte di questa situazione è dovuta alla frequente sostituzione dei postini – che non conoscono adeguatamente le zone dell’agro – e alla cattiva condizione delle cassette postali, che spesso sono prive di sportelli, con sistemi di chiusura assenti, talvolta vandalizzate, causando la perdita o il danneggiamento della posta», prosegue il primo cittadino.

Protesta vana

Nel 2021, su richiesta di Poste Italiane, il Comune aveva trasmesso il censimento completo di tutte le cassette postali modulari sul territorio, «invitando con una lettera i cittadini che ne usufruiscono ad aggiungere il loro indirizzo completo, come suggerito dall’azienda per migliorare il servizio», precisa il sindaco. Nonostante questo, nulla è cambiato. Molte delle cassette modulari personali installate nelle diverse zone del paese (via San Gavino, via Gonnosfanadiga, via Todde, via Nazionale) sono inutilizzabili, aperte o prive di nominativi. «Le Poste italiane, un tempo punto di riferimento per i cittadini, hanno ormai perso la loro credibilità. Chiedo con urgenza che la comunità villacidrese abbia una risposta tempestiva e che vengano adottati i rimedi alle situazioni più urgenti», conclude il sindaco nella sua lettera ufficiale, in cui ha segnalato anche i continui guasti al Postamat esterno all'ufficio di via Repubblica. Poste Italiane assicura di aver già avviato questa settimana i primi contatti con l’ amministrazione comunale, in seguito alla lettera di diffida del primo cittadino: « Per valutare insieme quanto segnalato e, laddove si riscontrassero effettive problematiche, provvedere a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottimizzare i servizi». Conferma Sollai: «Mi hanno contattato telefonicamente per dirmi che organizzeremo una riunione per verificare la situazione. Mi auguro che alle parole seguano i fatti. Sono profondamente preoccupato per il futuro e deluso dal calo dei servizi ai cittadini, che un tempo le Poste erano in grado di fornire».

