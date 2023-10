La posta a passo di lumaca 

Una ragazza di Porto Frailis si sarebbe dovuta sottoporre a un delicato esame medico il 14 settembre. La comunicazione dell’Asl Ogliastra, attraverso il servizio di Poste Italiane, è stata recapitata soltanto il 28 settembre. Quattordici giorni di ritardo che hanno provocato disagi e malumori. Una lungaggine nella consegna della corrispondenza che da quelle parti non è un fatto isolato, tanto che arrivano a passo di lumaca anche le bollette delle varie utenze. Di conseguenza il ritardo nel recapito genera interessi di mora, ovviamente a carico del contribuente. Poste Italiane conferma le criticità «che però - sostiene il Gruppo Poste - persistono a causa di diversi fattori esterni all’azienda che complicano e spesso pregiudicano l’attività dei portalettere».

Le criticità

I ritardi sul circuito di consegna comportano che gli utenti ricevano cataste di corrispondenza arretrata da settimane. Ma nel territorio i disguidi hanno (anche) motivazioni che non competono a Poste Italiane: «In alcune zone di Tortolì è presente una toponomastica incompleta, contraddistinta da una numerazione insufficiente, come nel caso della zona industriale, o errata, come nel caso di via Monsignor Virgilio. A questo si aggiungono i frequenti casi di cassette domiciliari assenti o prive, totalmente o in parte, dei nominativi dei destinatari e una quota che arriva spesso a toccare il 40 per cento di corrispondenza in entrata riportante indirizzi errati, incompleti o generici».

I rimedi

Poste italiane sorveglia sulla situazione per ridurre al minimo i disagi. «I temporanei rallentamenti che effettivamente possono essersi verificati nelle ultime settimane - spiegano da Poste - sono riferibili a una singola zona di recapito. Sono già stati messi in atto, da alcuni giorni, soluzioni straordinarie che stanno contribuendo a riportare la situazione alla normalità». Per sensibilizzare i cittadini e correggere alcune criticità, anche a Tortolì ha introdotto il progetto Etichetta la cassetta, iniziativa che ha l’obiettivo di correggere il fenomeno delle cassette anonime, assai diffuso su tutto il territorio e tra le cause delle oggettive difficoltà nell’individuazione dei destinatari da parte dei portalettere.

RIPRODUZIONE RISERVATA