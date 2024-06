«La posidonia sulle spiagge? Un’indecenza» 

Le montagne di posidonia che impediscono la visuale sul profilo della città vecchia hanno fatto storcere il naso ai primi turisti in vacanza ad Alghero. «Una situazione inaccettabile - dice il consigliere comunale della Lega, Michele Pais – che sta causando danni soprattutto ai concessionari e agli operatori turistici, i quali stanno subendo anche disdette delle prenotazioni a causa di pubblicità ingannevole».

Le spiagge candide da cartolina, in effetti, al momento esistono solo nei depliant. «Certamente non è responsabilità del nuovo sindaco – ammette Pais - ma chiediamo che si attivi immediatamente negli uffici per risolvere questo vero e proprio disastro ambientale, dove cumuli maleodoranti di alghe non solo sfregiano la bellezza e la praticabilità dei nostri arenili, ma sono potenzialmente portatori di problemi sanitari».

Il consigliere di opposizione chiede un intervento immediato «come primo atto di governo», per garantire a residenti e ospiti «bellezza, fruibilità e sicurezza del nostro splendido arenile oggi in totale stato di abbandono».

Quella in corso dovrebbe essere l’ultima stagione con i siti temporanei di stoccaggio della posidonia lungo la spiaggia del Lido. Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto a San Marco che risolverà definitivamente un problema storico per Alghero.

Con il coinvolgimento del Consorzio industriale provinciale e della stessa Provincia di Sassari, con cinque milioni di euro reperiti nell’ambito del Pnrr il Comune sta infatti realizzando un impianto di trattamento della posidonia e delle terre di spazzamento nell'area industriale di San Marco.