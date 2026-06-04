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Calasetta.
05 giugno 2026 alle 00:32

La posidonia sommerge anche i libri 

Il Comune rinuncia a Liberevento: «I fondi servono per l’emergenza spiagge» 

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Una telefonata arrivata a programmazione ormai definita ha cambiato il destino di LiberEvento a Calasetta, paese che nel 2012 ha visto nascere la manifestazione culturale. È quella del sindaco Antonello Puggioni, che annuncia all’associazione organizzatrice ContraMilonga, la mattina prima della presentazione, che il Comune non sosterrà economicamente il festival, con la conseguente cancellazione di tutti gli appuntamenti previsti. Esplode la polemica ma l’amministrazione comunale taglia corto: «Non avevamo dato garanzie».

L’organizzazione

La decisione, dicono gli organizzatori, arriva inaspettata, dopo mesi di lavoro e programmazione concordati con l’ente. «Noi lavoriamo sulla fiducia – ha dichiarato il direttore artistico del festival Claudio Moica – perché sappiamo benissimo che i bilanci vengono approvati tra marzo e aprile. Anche per Calasetta avevamo organizzato tutto e sostenuto delle spese che nessuno ci restituirà. Salterà anche il premio Bruno Rombi, importante riconoscimento per Calasetta. Oltre al rammarico, c'è lo sgomento di dover lasciare il luogo dove il festival è nato». Maura Porru aggiunge: «Non ci è stato detto che mancavano le risorse, ma che c'erano cose più importanti per i cittadini, come le buche nelle strade e le alghe nelle spiagge». Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato che la scelta sarebbe stata comunicata senza un confronto preventivo. «Non c'è nulla di personale e non ci sono stati scontri tra noi e l’ente. – hanno precisato – Ma se in futuro Calasetta vorrà rientrare nel circuito di LiberEvento dovrà garantire il proprio impegno economico fin dall'inizio o ne rimarrà fuori».

La scelta

L'amministrazione comunale spiega che la decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il Comune, impegnato a fronteggiare alcune emergenze, soprattutto la gestione della posidonia che ha invaso la spiaggia di Sottotorre. «Che nessuno si permetta di dire che avevamo preso impegni in tal senso con gli organizzatori - dice il consigliere comunale Fabrizio Schirru, delegato alla Cultura - anzi, abbiamo detto da subito che non avevamo nessuna certezza e che pertanto, avremo dato una risposta conclusiva allo scadere del tempo a disposizione. La risposta è no, siamo impegnatissimi su altri punti importanti per l’estate, compresa la pulizia delle spiagge. Al momento non possiamo stanziare nemmeno 500 euro per alcuna iniziativa, nemmeno per Liberevento. Ma ribadisco che siamo stati chiari sin dall'inizio e nessuno può dire il contrario». Parole che chiudono definitivamente la porta alla manifestazione, tradizionalmente ospitata nel piazzale della Torre o negli spazi del Museo d'arte contemporanea. Una scelta che ha avuto conseguenze immediate: gli organizzatori avevano già predisposto il materiale promozionale nel quale figuravano le sette serate ora destinate a non svolgersi. Il sindaco ha preferito non intervenire sulla vicenda perché concentrato su altre problematiche. «Sì, questo è un momento particolare, – conclude Schirru – ma gli impegni presi li abbiamo sempre mantenuti. Con Liberevento non avevamo confermato nulla».

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