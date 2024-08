La posidonia sarà spostata dalla spiaggia di Porto Luna 

Massima tutela dell’ambiente ma anche particolare attenzione al turista e alla fruizione delle spiagge. Per questo, così come negli anni scorsi, il sindaco Gianluca Dessì con un’ordinanza (visto il provvedimento della responsabile dell’Area marina) ha dato il via libera allo spostamento di grossi cumuli di posidonia oceanica che in seguito ad alcune mareggiate si sono riversati nella spiaggia di Porto Luna. La posidonia, così come previsto dalla normativa regionale, sarà posizionata nelle vicinanze per poi essere riportata sull’arenile in autunno: «Occorre - ha spiegato Dessì - mettere in atto un procedimento particolare prima di riportarla in spiaggia, la posidonia cioè dovrà essere controllata per verificare, ad esempio, la presenza o meno di materiale estraneo. Con una attenta gestione del territorio possiamo coniugare al massimo fruibilità dei litorali e tutela dell'ambiente».

Tra oggi e domani una ditta procederà alla “movimentazione” della posidonia. Non si registrano, al momento, grossi cumuli di posidonia in altre spiagge. «Per fortuna - aggiunge Sebastiano Ledda, consigliere con delega all’Ambiente - la situazione da questo punto di vista non presenta particolari problemi. Le segnalazioni che riceviamo sono piuttosto per lo scarso senso civico delle persone che abbandonano i rifiuti. Se vedono i contenitori pieni lasciano i bustoni per terra. Ecco, il problema non è di certo la posidonia ma questo genere di atteggiamenti».

