La posa della fibra ottica  rallenta i cantieri in centro 

La posa della fibra ottica rallenta i lavori di viabilità. Se per cablare la frazione di Villanova Strisaili è necessario attendere la definizione dell’intervento, nell’abitato di Villagrande tecnici e operai specializzati stanno terminando il primo lotto che interessa scuole, stazione dei carabinieri e municipio.

Poi si passerà alla fase 2, con la posa dei cavi utile ad alimentare le reti domestiche. «Ecco perché gli interventi di riqualificazione del reticolo urbano sono posticipati», spiega Alessio Seoni, 50 anni, sindaco di Villagrande. Al culmine dei lavori, il cui tempo è stimato in due mesi, saranno sottoposte a lavori di adeguamento della viabilità e sicurezza le vie Roma, Dante, Espucciu, Fiume e Battisti. In più le vie Manzoni e Flumendosa a Villanova. «Abbiamo 6 milioni a disposizione, di cui 4 con progetti in arrivo e immediatamente spendibili e gli altri 2 per i quali dobbiamo affidare la progettazione a gennaio».

A questi lavori si aggiungeranno anche interventi a Santa Lucia e di Perdas Latinas. Il Comune pensa anche allo stradello che collega le campagne di Suludas alla provinciale 27, al confine con Arzana: «È in programma per il 2024». Ma soprattutto c’è da completare gli interventi post alluvione 2004: in apertura i cantieri di Bau Argili (1,7 milioni di euro) e Figu Niedda (1,9). Per mettere in sicurezza l’abitato si dovranno radere al suolo due edifici in via Deffenu. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA