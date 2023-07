La portalettere diventa testimonial di Poste Italiane 

Per sottolineare la bellezza di Maladroxia ed al contempo il lavoro dei portalettere sulcitani, Poste Italiane ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, uno scatto che ritrae la postina Noemi Piredda durante il suo giro di recapito, a bordo di un veicolo elettrico, nei pressi di uno dei lidi più conosciuti del Sud Sardegna.

«La località di Maladroxia è una meta importante per il turismo balneare del Sulcis Iglesiente – ha commentato la portalettere – grazie alla qualità delle acque del mare e ai servizi offerti ai visitatori. Svolgere qui, la nostra attività di recapito anche con l’ausilio di mezzi elettrici aggiunge valore al lavoro e dà la misura dell’attenzione che l’azienda ripone nelle tematiche ambientali. Offriamo un servizio migliore e allo stesso tempo rispettiamo la natura».

In linea con il piano in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo Poste Italiane, a Maladroxia il rispetto per l’ambiente passa anche per l’utilizzo, da parte dei portalettere, di mezzi “green”. Due nuovi veicoli elettrici sono stati implementati, nei mesi scorsi, all’interno della flotta aziendale e vanno a sommarsi agli altri già operativi: 108 tra auto, furgoni e quadricicli completamente elettrici, 61 auto ibride plug-in e 52 tricicli a benzina a basse emissioni.

