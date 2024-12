La porta in faccia ai tifosi 

Stavolta l'esodo al Franchi del 2018, quando furono oltre 1.000 i tifosi rossoblù a sostenere il Cagliari in una vittoria salvezza fondamentale, non potrà ripetersi. Domani saranno appena in 300 nel settore ospiti, nonostante la capienza originaria sia di 2.867 posti. Questo per via dei lavori di ristrutturazione del Franchi, che hanno reso l'impianto del capoluogo toscano un cantiere con diverse parti dello stadio chiuse. Uno spazio minimo, ricavato nel settore Curva Esterna, con la capienza di gran lunga ridotta rispetto al passato: più volte sono stati molti di più i sostenitori del Cagliari presenti a Firenze, anche oltre il migliaio. Con il già citato precedente del 13 maggio 2018, alla penultima giornata, famoso per la grande mobilitazione e la festa a fine gara con la squadra (vittoriosa 0-1 con gol di Pavoletti) a esultare sotto il settore.

Le polemiche

I biglietti per il settore ospiti di Fiorentina-Cagliari sono stati messi in vendita lunedì alle 15. E sono inevitabilmente andati a ruba in poche ore, con una richiesta di gran lunga superiore alla disponibilità. Non senza polemiche: «Volevo portare i miei due nipoti di 12 e 8 anni, che hanno perso il papà l'anno scorso: era il loro regalo di Natale, la prima trasferta», l'amarezza di Anna Fanni, di Quartu Sant'Elena, che nel 2018 c'era. «Sono molto delusa e amareggiata, affranta perché i bambini speravano in questo regalo. Lunedì alle 15 sono andata in una delle rivendite autorizzate ma mi è stato detto che sarebbero usciti il giorno dopo, quando sono tornata martedì erano finiti. Non è corretto: per il viaggio, con mio marito e i due bambini, abbiamo speso 600 euro. Andremo lo stesso perché non possiamo buttare i soldi, però non sarà la stessa cosa: avevamo organizzato di seguire la nostra squadra del cuore e non potremo farlo».

Occasione mancata

Sono in diversi che, non avendo avuto informazioni sulla capienza ridotta, avevano prenotato con anticipo il viaggio. Senza sapere che ci fossero così pochi posti a disposizione per i tifosi del Cagliari. «Avevamo acquistato il biglietto aereo da oltre un mese», segnala Andrea Bernardini, di Sestu. «Sono già in Toscana, con un bambino di 11 anni: volevamo andare allo stadio, immaginate lo stato d'animo. Siamo penalizzati in tutto: non abbiamo appoggi, pur avendo la fidelity card, per un aiuto sui biglietti delle trasferte». Vincenzo Cabras, di Cagliari, aggiunge: «Ho pagato il viaggio andata-ritorno più l'albergo, sarebbe stato giusto far sapere subito dei pochi posti. Anche perché ci troviamo sempre in difficoltà per le trasferte: nel momento in cui esce il calendario con gli orari i biglietti aerei schizzano subito alle stelle».

