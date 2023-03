La Porta di benvenuto ai turisti 

L’edificio, noto in paese come la “Casa del cooperatore”, sarà un punto di riferimento per i visitatori del territorio, alla scoperta di un turismo esperienziale che non sia rivolto soltanto alle spiagge.

Poco più di un mese, è quanto si deve ancora aspettare prima che la Porta del territorio ad Arborea diventi realtà. Lo auspica la sindaca Manuela Pintus, che ipotizza il taglio del nastro entro aprile.

Mancano gli ultimi interventi all’interno della struttura, come l’installazione di un impianto per la climatizzazione e un fotovoltaico, finanziati da un fondo per l’efficientamento energetico del ministero dell’Ambiente.

«Questi finanziamenti ci permetteranno di spendere meno per l’energia elettrica. Il fotovoltaico aiuterà a dare un’autonomia energetica alla struttura - spiega la sindaca – Nel frattempo è stata tolta la recinzione esterna, ma ci vorrà un mese e mezzo prima che la struttura sia agibile e che si completino il montaggio dell’ascensore e i lavori sugli impianti elettrici».

La finalità

L’edificio, noto in paese come la “Casa del cooperatore”, sarà un punto di riferimento per i visitatori del territorio, alla scoperta di un turismo esperienziale che non sia rivolto soltanto alle spiagge.

Una porta, appunto, di accesso al Terralbese, dove i i turisti potranno recarsi per chiedere informazioni sui maggiori luoghi di interesse della zona, acquistare biglietti di mostre, visite guidate e spettacoli, visionare cartine e pannelli informativi per muoversi con facilità ad Arborea e negli altri quattro centri: Marrubiu, Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Uras.

La Porta del territorio di Arborea sarà un vero e proprio biglietto da visita e uno spazio di promozione. All’interno della struttura verrà allestita una sala riunioni, dove si potranno presentare progetti turistici o culturali incentrati sui cinque comuni.

La struttura

Per la nascente Porta del territorio è stata recuperata una palazzina storica di Arborea,la Casa del cooperatore appunto. Fu realizzata alla fine degli anni Cinquanta e per molti anni è stata la sede della Cooperativa assegnatari e della Cooperativa quotisti Etfas Sassu. L’edificio è stato ristrutturato con un contributo regionale, un finanziamento ripartito attraverso la programmazione territoriale che ha visto l’Unione del Terralbese e l’Unione del Monte Linas come beneficiari. Un’analoga struttura verrà attivata a Villacidro, che offrirà gli stessi servizi proposti ad Arborea, tutti relativi ai Comuni del Monte Linas.

I precedenti

«È il quarto taglio del nastro di un edificio finanziato con la programmazione territoriale ad Arborea. Abbiamo chiuso il Centro ambientale, il parco inclusivo, il bocciodromo, ora la Porta del territorio», afferma Pintus. Mancano all’appello il Centro famiglia, già Casa del medico, dove stanno montando gli infissi, mentre è lontana l’apertura del Centro territoriale della musica: è ancora un cantiere, la cui fine dei lavori è prevista per maggio 2024. «Il ritardo è dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime», conclude Pintus.

