La porta del Poetto riapre ad aprile 

Piazza dei rinvii (ovviamente, non è il vero nome) avrà una gestazione di nove mesi, ma sul punto bisogna intendersi: nove mesi in più rispetto alla data prevista per la sua nascita. L’inaugurazione della nuova versione di piazza degli Arcipelaghi, l’area appena prima della strada per Marina Piccola, della litoranea a traffico limitato, della prima fermata e di viale Poetto, era attesa a ridosso dell’estate: quella passata, del 2024. Poi il rinvio a settembre cui se n’è aggiunto un secondo a novembre scorso. E invece è ancora un cantiere e al Comune prevedono che lo resterà fino a primavera: benché i lavori siano in stadio avanzato, ci sarà una “coda” nei tempi di realizzazione perché - per completare l’opera pubblica avviata dall’ex sindaco Paolo Truzzu - bisogna aspettare che faccia un po’ più caldo.

«Sosta tecnica»

Non è un vezzo dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto, a sentire Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità, Infrastrutturazione urbana e Gestione uffici comunali, in carica dall’8 luglio del ’24 «La pavimentazione», spiega l’esponente della Giunta del sindaco Massimo Zedda, «dev’essere realizzata con una resina particolare che, per poter essere posata, ha bisogno di una temperatura più alta rispetto a quella invernale. Pochi gradi, ma necessari». Considerato che siamo nel bel mezzo dell’inverno, ne consegue che quei gradi arriveranno in primavera: marzo o aprile. È - sostengono con forza in Municipio - il principale intoppo che impedisce di consgnare a cagliaritani e turisti la piazza rifatta, nuova porta d’ingresso al Poetto. Con la stessa pavimentazione e il medesimo stile della passeggiata che risale alla precedente legislatura, quella che vedeva lo stesso Zedda con la fascia tricolore sulla giacca.

Gli ultimi ritocchi

Ieri il cantiere da oltre un milione e mezzo di euro era inanimato, ma l’assessore Marcialis assicura che è quasi concluso: resta quel camminamento di resina a quanto sembra “romantica”, che si unisce al quale deve poggiare solo in primavera. Quando i lavori saranno conclusi, sparirà anche la recinzione dalle file più verso il cantiere del parcheggio asfaltato di Marina Piccola, ora utilizzato come deposito dei materiali necessari. «Nel progetto della nuova piazza degli Arcipelaghi», precisa l’assessore Marcialis, «è incluso lo spazio per la fermata della metropolitana». Ma da qui in poi la competenza è dell’Arst, cui fa capo Metro Cagliari, quindi della Regione.

L’opposizione

Quasi un anno di ritardo, dunque, per la fastosa (così assicurano che sarà) porta d’ingresso al litorale del Poetto cagliaritano. Roba da scagliarsi contro la Giunta di centrosinistra che guida il Comune? «Direi proprio di no», sdrammatizza Alessio Mereu, ex assessore nella Giunta Truzzu e ora vice presidente della commissione Mobilità e Infrastrutturazione urbana del Consiglio comunale: «È del tutto sterile, polemizzare con i ritardi delle imprese o comunque dovuti a fattori esterni, come ad esempio le temperature per ora troppo basse per poter realizzare i camminamenti di resina speciale». Mereu, che di questa Giunta è all’opposizione in quanto esponente di Fratelli d’Italia, non dimentica la sua esperienza come assessore: «La gente pensa che tutto debba pagare il sindaco, o la Giunta, ma non è così: la ditta incaricata dei lavori è scelta attraverso una gara d’appalto europea e la parte politica non può intromettersi nei lavori, se non per sollecitare sui tempi». L’area non riserva le sorprese del centro della città, come i reperti archeologici nel sottosuolo, «ma la legge Bassanini limita i poteri della parte politica: i responsabili sono i dirigenti. A seguire piazza degli Arcipelaghi c’è quello, bravissimo, che avevo io ed è inutile fare attacchi senza senso. L’impresa non si può scegliere, e neanche gli intoppi tecnici».

RIPRODUZIONE RISERVATA