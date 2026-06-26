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Oristano.
27 giugno 2026 alle 00:11

La “Porta d’acqua” vale 10 milioni 

Dal parco di viale San Martino ai percorsi ecologici: ecco i nove interventi 

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“Oristano Porta d’acqua”, è il titolo del progetto di una nuova fase ambientale promosso dall’assessora al Verde Maria Bonaria Zedda, votato dalla Giunta e finanziato dalla Regione con 10 milioni di euro.

La strategia

«Parliamo del nostro futuro e della qualità della vita – anticipava Zedda – Questa strategia punta su soluzioni basate sulla natura, su nuove infrastrutture verdi e su un cambiamento dei comportamenti. Gli interventi rappresentano un passo concreto per rendere Oristano più vivibile e sostenibile». Il progetto, che sarà spiegato nei dettagli lunedì a palazzo Colonna dal sindaco Massimiliano Sanna, da Maria Bonaria Zedda e dall’assessore regionale Giuseppe Meloni, si sviluppa su 9 direttrici.

San Martino

Recupero dell’ex lavatoio di piazza San Martino con 1,7 milioni: l’edificio sarà trasformato in hub culturale e ambientale, offrirà supporto alla Sartiglia e durante l’anno sarà un centro di educazione civica. Porta del parco fluviale e riqualificazione dei giardinetti di San Martino per 1,5 milioni di euro. Sarà la porta del “Parco fluviale” che connetterà il centro urbano con il sistema ambientale del Tirso. Prevede la riqualificazione del giardino di San Martino con luci, sedute, verde, fontana e quant’altro.

Aree verdi

Realizzazione di nuove aree verdi in via Lussu e di accesso al parco di viale Repubblica (1,7 milioni di euro). Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ecologico di un chilometro e mezzo tra piazza San Martino, viale Rockefeller, via Lussu, la nuova Circonvallazione ovest e il parco di viale Repubblica. Previsto un intervento nel parco di viale Repubblica (800mila euro) per migliorare i percorsi interni, eliminare le barriere architettoniche e potenziare l’illuminazione.

Percorsi

Percorso dalla porta del parco fluviale fino a monte Arci (1,5 milioni) con la riqualificazione delle aree verdi via monte Arci e vico Gennargentu e la realizzazione di un percorso che da piazza San Martino attraversa via Ibba e Petri. Altro percorso dalla porta del parco fluviale fino a piazza Manno (800mila euro) attraversando le vie Tatti e Cimitero e viale San Martino.Con mezzo milione si creerà un sistema di monitoraggio ambientale. Prevista poi la riqualificazione dell’ex biblioteca di via Carpaccio e la creazione di un sistema integrato di oasi climatiche (un milione) e “Oristano community Hub” (550mila euro).

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