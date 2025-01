La pornostar pagata da Trump, il 10 la sentenza 

Washington. Juan Merchan rovina la festa a Donald Trump, che rischia di insediarsi alla Casa Bianca come primo presidente “felon”, criminale. Salvo sorprese legate a probabili impugnazioni. Il giudice del caso pornostar ha infatti deciso che per il tycoon deve essere emessa la sentenza dopo che in maggio una giuria lo ha ritenuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione e ha fissato come data il 10 gennaio: dieci giorni prima della cerimonia di giuramento a Capitol Hill, per la quale il comitato organizzatore ha già raccolto la cifra record di oltre 150 milioni di dollari.

Trump è andato su tutte le furie. «Questo attacco politico illegittimo non è altro che una farsa truccata», ha accusato su Truth, sostenendo che la decisione è «consapevolmente illegale, va contro la nostra Costituzione e, se fosse lasciata in vigore, sarebbe la fine della presidenza così come la conosciamo». A dargli manforte anche il suo alleato Elon Musk: «Quel giudice dovrebbe essere rimosso». Il magistrato ha stabilito che il tycoon - ritenuto responsabile di aver occulato il pagamento del silenzio della pornostar Stormy Daniels su una notte di sesso - deve apparire in tribunale a New York, in persona o anche in video collegamento. Ma ha anticipato di non essere orientato a comminare una pena carceraria o che limiti la libertà del presidente eletto (sulla carta rischiava sino a 4 anni).

